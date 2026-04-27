Media: Ten klub chce zatrudnić Xabiego Alonso

Doskonała praca Xabiego Alonso w Bayerze Leverkusen sprawiła, że otrzymał szansę poprowadzenia swojego byłego klubu: Realu Madryt. Niestety, w stolicy Hiszpanii pracował zaledwie pół roku. Po 34 meczach, w styczniu 2026 roku został zastąpiony Alvaro Arbeloą. Czy wkrótce wróci na ławkę?

REKLAMA

Alonso wróci do pracy? Zaskakujące doniesienia

"Andoni Iraola, Marco Silva i Xabi Alonso to tylko niektórzy z trenerów, których Chelsea zamierza sprawdzić w ramach poszukiwań odpowiedniego kandydata na stałego następcę Liama Roseniora na stanowisku głównego trenera…" - poinformował "The Telegraph".

Przypomnijmy, że obecnie szkoleniowcem Chelsea - ale tylko w formie trenera tymczasowego - jest Callum McFarlane, który w tym sezonie obejmował schedę po Enzo Maresce oraz Liamie Roseniorze. Wygląda na to, że Londyńczycy od lata będą mieć nowego stałego szkoleniowca.

Czy będzie nim Alonso? Z pewnością byłoby to duże rozczarowanie dla wielu kibiców Liverpoolu, którzy widzieliby w nim następcę Arne Slota - obecnego trenera "The Reds". Holender jest kwestionowany - tak przez ekspertów, jak i fanów. Niektórzy z nich to właśnie w Alonso - byłym piłkarzu Liverpoolu - upatrywali idealnego następcy.

Praca w Anglii nie byłaby dla Alonso trudnością pod względem bariery komunikacyjnej. W latach 2004-2009 z powodzeniem występował na Wyspach Brytyjskich we wspomnianym wyżej Liverpoolu. Wygrał Ligę Mistrzów po pamiętnym finale w 2005 roku. W meczu, w którym bohaterem został Jerzy Dudek, hiszpański pomocnik strzelił gola na 3:3.