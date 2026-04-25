Wysokie zwycięstwo nic nie dało. Polacy spadają z ligi

Skończyły się emocje związane z walką o utrzymanie w Championship. Już od dawna wiadomo było, że z ligą pożegna się Sheffield Wednesday. Nie dość, że ta drużyna wygrała tylko jedno z 45 rozegranych spotkań, to jeszcze kara w wysokości aż 18 punktów sprawia, że Sowy zapewne zakończą sezon na minusie.

Drugim spadkowiczem jest Leicester City, które pożegnało się z Championship dekadę od historycznego mistrzostwa Anglii. Wszystko, co mogło pójść źle - poszło. W 2026 roku Lisy wygrały tylko dwa mecze, a dodatkowo naruszenie przepisów finansowych przyniosło im odjęcie sześciu punktów od dorobku. Jednak nawet i bez tej kary, o utrzymanie byłoby niezwykle trudno. Sytuację klubu szeroko opisywał Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl.

Klub Helika i Płachety w League One

Najdłużej o utrzymanie walczyła drużyna Oxford United, ale i ona spada do League One po dwóch sezonach spędzonych na zapleczu Premier League. Zawodnikami Oxfordu są Michał Helik oraz Przemysław Płacheta, ale w meczu z czerwoną latarnią ligi zagrał tylko ten pierwszy. Siedmiokrotny reprezentant Polski nie miał dużo do roboty, ale czystego konta zachować się nie udało.

Defensywa rywali jest jednak dziurawa, więc Oxford cztery razy dawał swoim kibicom radość. W pierwszej połowie dwukrotnie trafiał Will Lankshear, na 3:0 podwyższył Will Vaulks, a wynik ustalił Myles Peart-Harris. Było to już jednak tylko zwycięstwo na otarcie łez, gdyż wyniki na innych stadionach oznaczały jedno - degradację do League One.

Pięciu Polaków w Championship. Czterech spadło

Zadecydowały zwycięstwa Blackburn nad Sheffield United i Charltonu nad Hull oraz remis West Bromwich Albion z Ipswich. WBA dokonało wielkiej ucieczki. W ostatnich dziesięciu spotkaniach zdobyli 18 punktów, ani razu nie przegrywając. Co więcej, West Brom również otrzymał karę od FA - niedawna decyzja o odjęciu dwóch punktów nie wpłynęła jednak na losy walki o utrzymanie.

Sezon 2025/26 dla pięciu Polaków grających w Championship nie jest udany. W najsłabszym Sheffield Wednesday 12 spotkań ligowych rozegrał Olaf Kobacki. Jakub Stolarczyk to pierwszy bramkarz Leicester. Michał Helik był podstawowym obrońcą Oxfordu, a Płacheta regularnie wchodził z ławki. W lidze utrzymał się jedynie Krystian Bielik z WBA, jednak on zupełnie przepadł - w żadnym z ostatnich 9 meczów nie znalazł się w kadrze.