Była 1:31 w nocy, gdy wydali komunikat. Trener wyrzucony

Sezon 2024/25 był solidny w wykonaniu Nottingham Forest. Rok wcześniej klub ledwo utrzymał się w Premier League, a potem zajął wysokie, 7. miejsce, awansując do europejskich pucharów. Obecna kampania jest jednak fatalna i zanosi się, że drużyna znów będzie walczyć o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywek. Na słabe wyniki na bieżąco starają się reagować również działacze i... dokonują zmian na ławce trenerskiej. Już po trzech meczach sezonu 2025/26 wyleciał Nuno Espirito Santo. Jego miejsce zajął Ange Postecoglou, ale po 39 dniach i on pożegnał się z zespołem. Zastąpił go Sean Dyche. On także nie podołał wyzwaniu.

Sean Dyche zwolniony. Klub szuka czwartego trenera w tym sezonie

Anglik poprowadził Nottingham w 25 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając średnio 1,40 punktów na mecz. Na to składa się 10 zwycięstw, tyle samo porażek i pięć remisów. Punktami drużyna podzieliła się z rywalem m.in. w środowy wieczór. Wtedy to tylko zremisowała 1:1 z ostatnim w tabeli i zdecydowanie najsłabszym w tym sezonie Wolverhampton, co przelało czarę goryczy.

Władze klubu podjęły radyklaną decyzję i poinformowały o niej o dość nietypowej porze. Był bowiem środek nocy. O godzinie 1:31 Nottingham wydało taki oto komunikat: "Klub piłkarski Nottingham Forest może potwierdzić, że Sean Dyche został zwolniony ze stanowiska głównego trenera. Chcielibyśmy podziękować Seanowi i jego sztabowi za ich wysiłki włożone w drużynę i życzymy im powodzenia w przyszłości. Na razie nie będziemy wydawać dalszych komentarzy" - przekazali działacze.

Nottingham Forest na skraju spadku z Premier League

Tak więc piłkarze oczekują na... czwartego trenera w tym sezonie, a mamy dopiero początek lutego. Zajmują obecnie 17. lokatę w Premier League, a więc tuż nad strefą spadkową. Nad 18. West Hamem United mają ledwie trzy punkty przewagi. Miejsce w tych rozgrywkach za rok jest więc poważnie zagrożone. Ale nie tylko w lidze angielskiej rywalizuje Nottingham. Wciąż jest też w walce o 1/8 finału Ligi Europy. Po fazie ligowej klub zajmował 13. miejsce, dlatego też, by awansować dalej, musi rozegrać dodatkowy dwumecz. Rywalem będzie Fenerbahce Stambuł.