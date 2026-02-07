Powrót na stronę główną

Manchester United pokazał, w jakiej jest formie! Dwa gole w hicie

Manchester United pokonał Tottenham Hotspur 2:0 w hicie 25. kolejki Premier League. Gole dla gospodarzy zdobywali Bryan Mbeumo i Bruno Fernandes. Dla podopiecznych Michaela Carricka to czwarte zwycięstwo z rzędu.
Manchester United - Tottenham
Manchester United przeszedł przemianę pod wodzą nowego, tymczasowego menedżera. Michael Carrick wygrał z Manchesterem City (2:0), Arsenalem (3:2), Fulham (3:2), a w sobotnie popołudnie stanął przed szansą odniesienia czwartego zwycięstwa z rzędu. Jego rywalem był Tottenham.

To była 38. minuta. Manchester United rozpoczął strzelanie w hicie

Na Old Trafford od początku meczu działo się sporo. Guglielmo Vicario sprawdził między innymi Casemiro. W 29. minucie meczu sędzia Michael Oliver podjął decyzję, która wpłynęła na dalsze losy pierwszej połowy. Za brutalny faul wyrzucił z boiska Cristiana Romero, a grający w osłabieniu Tottenham nie przetrwał naporu gospodarzy.

W 38. minucie Bryan Mbeumo oddał sprytny strzał, z którym nie poradził sobie włoski bramkarz. Chwilę później mogło być 2:0, ale Vicario znów obronił próbę Casemiro - tym razem Brazylijczyk uderzał głową.

Po zmianie stron piłkę w siatce gości zmieścił Amad Diallo, ale w momencie zagrania od Luke'a Shawa znajdował się na spalonym. Arbiter nie miał wątpliwości i od razu nie uznał gola. Sporo pracy - tak jak przed przerwą - miał Vicario, który musiał poradzić sobie ze strzałami z dystansu: najpierw Shawa, a następnie Dalota.

W 81. minucie Bruno Fernandes trafił do siatki po dośrodkowaniu Dalota i zgraniu piłki przez rezerwowego Benjamina Seskę. Dla portugalskiego kapitana Manchesteru był to 200. udział przy bramce w historii jego występów dla klubu z Old Trafford. To był gol, który przypieczętował czwartą wygraną United z rzędu.

Manchester United następne spotkanie rozegra we wtorek 10 lutego. Zmierzy się na wyjeździe z West Hamem. Tego samego dnia Tottenham zagra u siebie z Newcastle United.

  • Manchester United 2:0 Tottenham Hotspur (1:0)
    Gole:     Bryan Mbeumo'38, Bruno Fernandes'81
  • Manchester United: Lammens (gk) - Dalot, Maguire, Martinez, Shaw (87' Mazraoui) - Casemiro (87' Ugarte), Mainoo (90+2' T. Fletcher) - Amad, Fernandes (k), Cunha (75' Sesko) - Mbeumo (87' Zirkzee)
  • trener: Michael Carrick
  • Tottenham: Vicario (gk) - Palhinha (80' Tel), Romero, van de Ven - Gray, Gallagher (80' Bissouma), Sarr, Udogie (55' Souza) - Odobert (32' Dragusin), Simons - Solanke (80' Kolo Muani)
  • trener: Thomas Frank
  • Manchester, Old Trafford
  • sędziował: Michael Oliver
  • żółte kartki: Amad Diallo, Diogo Dalot - Destiny Udogie, Joao Palhinha
  • czerwona kartka: Cristian Romero' 29

