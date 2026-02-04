Oto co zrobił Manchester City w meczu o finał. Tego nie było od lat

Awans do finału wydawał się formalnością, zwłaszcza biorąc pod uwagę wynik pierwszego meczu (2:0) i bilans ostatnich spotkań tych drużyn. Manchester City wygrał trzy z ostatnich pięciu meczów z Newcastle, a do tego jeden zremisował. "Sroki" od marca 2024 roku zwyciężyły tylko raz, w listopadzie 2025 r. w Premier League (2:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Manchesterem City? Żelazny: Już nikt się ich nie boi

Manchester City w finale Pucharu Ligi. Szykuje się wielki hit

City rozpoczęło ten mecz tak, jakby chciało ostatecznie przypieczętować sobie losy awansu już w pierwszych minutach. Po dwóch kwadransach było 2:0 po dwóch trafieniach Omara Marmousha (7', 29'), a przed przerwą do siatki trafił jeszcze Tijanni Reijnders.

Tego wszystkiego obywatele dokonali bez Erlinga Haalanda czy Rayana Cherkiego, którzy weszli na boisko dopiero w 70. minucie spotkania. Wtedy na tablicy wyników było już 3:1, bo Anthony Elanga zakończył bramką kapitalną, indywidualną akcję, w trakcie której efektownie minął Nico O'Reillyego.

W finale Pucharu Ligi Manchester City zagra 22 marca z Arsenalem na Wembley. "Kanonierzy" nie wygrali tych rozgrywek od 1993 roku, przegrywając trzy ostatnie finały. Po raz ostatni Arsenal przegrał w finale właśnie z Manchesterem City. Do tego meczu doszło w 2018 roku, a Obywatele zwyciężyli 3:0. Wcześniej, Arsenal dotarł do finału w 2011 r. (porażka z Birmingham) i 2007 r. (porażka z Chelsea).

Zobacz też: Dramatyczny apel Guardioli na konferencji. Zaczął od "ludobójstwa w Palestynie"

Arsenal ma też szansę na zdobycie pierwszego trofeum od czasu Pucharu Anglii w 2020 roku. Jest to jedyny puchar zdobyty przez Mikela Artetę od czasu jego zatrudnienia na Emirates w grudniu 2019 roku. Manchester City po raz ostatni zdobył Puchar Ligi w sezonie 2021/22.

W ostatnich 10 meczach Arsenalu z Manchesterem City drużyna Guardioli wygrała 4 spotkania, a Artety - 3.

Manchester City - Newcastle 3:1. Marmoush 7', 29', Reijnders 32' - Elanga 62'. Pierwszy mecz - 2:0.