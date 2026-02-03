Liverpool rozbił bank! Było 23:30, kiedy ogłosili hit

W poprzednim sezonie Liverpool zdobył mistrzostwo Anglii. Obecny sezon jest dużo trudniejszy dla zespołu Arne Slota, bo Liverpool odpadł już z FA Cup, Pucharu Ligi Angielskiej, a także przegrał mecz o Tarczę Wspólnoty z Crystal Palace. Mimo to warto wspomnieć, że Liverpool awansował bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Mistrzów i aktualnie zajmuje szóste miejsce w Premier League, tracąc zaledwie dwa punkty do czwartego Manchesteru United. Liverpool zaczął już się wzmacniać przed nowym sezonem.

Liverpool wydaje fortunę na nową gwiazdę. Transfer dojdzie do skutku latem

Liverpool poinformował w oficjalnym komunikacie, że od przyszłego sezonu będzie miał nowego piłkarza. Chodzi o 20-letniego Jeremy'ego Jacqueta ze Stade Rennais. "Liverpool podpisał umowę z Jacquetem i osiągnął porozumienie w sprawie transferu. Obrońca dołączy do klubu przed nowym sezonem, pod warunkiem uzyskania pozwolenia na pracę" - czytamy w oświadczeniu klubu z Anfield.

Jak podaje Fabrizio Romano, Liverpool zapłacił za Francuza 60 mln euro, a Rennes zapewniło sobie dodatkowe 12 mln w ramach bonusów. Jacquet podpisze kontrakt z Liverpoolem do czerwca 2031 r. z opcją przedłużenia. Jacquet to wychowanek Stade Rennais, do którego trafił w 2019 r. Do tej pory Francuz zagrał 31 meczów w pierwszym zespole Rennes.

- To wielki zaszczyt podpisać kontrakt z Liverpoolem, jednym z największych klubów na świecie. Bardzo ważne było dla mnie dobre zakończenie mojej przygody w Rennes, w klubie, w którym się wychowałem i który jest mi bliski. W drugiej części sezonu chcę przeżyć wspaniałe emocje wraz z kolegami z drużyny i kibicami - mówił Jacquet po podpisaniu umowy z Liverpoolem.

Jacquet będzie jednym z najdroższych piłkarzy w historii Liverpoolu. Więcej od niego kosztowali tylko Alexander Isak (145 mln euro), Florian Wirtz (125 mln), Hugo Ekitike (95 mln), Darwin Nunez (85 mln), Virgil van Dijk (84,6 mln), Alisson (72,5 mln) i Dominik Szoboszlai (70 mln). Jednocześnie Jacquet jest najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Rennes ex-aequo z Jeremym Doku, aktualnym piłkarzem Manchesteru City.

Przypominamy, że piłkarzami Stade Rennais są dwaj reprezentanci Polski - Przemysław Frankowski oraz Sebastian Szymański.

Ten transfer zabezpieczy Liverpool. Wciąż niejasna przyszłość gwiazdy

Dzięki transferowi Jacqueta Liverpool zabezpieczył się na pozycji środkowego obrońcy. Aktualnie Slot ma do dyspozycji Virgila van Dijka, Ibrahimę Konate, Joe Gomeza oraz Giovanniego Leoniego. Ten ostatni dochodzi do zdrowia po tym, jak zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

Wciąż niejasna jest sytuacja kontraktowa Konate. Reprezentant Francji ma ważny kontrakt z Liverpoolem do końca tego sezonu, więc może przejść do dowolnego klubu latem bez kwoty odstępnego. W ostatnich tygodniach w kierunku Konate spoglądały takie zespoły, jak Real Madryt czy Bayern Monachium.