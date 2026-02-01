Oto co na Wyspach napisali o Cashu po sensacyjnej klęsce

28-latek w niedzielnym meczu przeciwko Brentford był mało precyzyjny. Jego podania często były niedokładne, podobnie jak uderzenia na bramkę Caoimhina Kellehera. Mimo to został wysoko oceniony przez dziennikarzy na Wyspach.

Cash doceniony, mimo porażki. "Dobrze spisywał się w obronie"

Tuż przed przerwą w 42. minucie Matty Cash został zaatakowany przez Kevina Schade. Niemiec, wstając z murawy, kopnął reprezentanta w podbrzusze, za co obejrzał czerwoną kartkę. Mimo gry w przewadze, Aston Villa nie była w stanie doprowadzić do remisu i ostatecznie przegrała 0:1.

Angielskie media, mimo porażki zespołu z Villa Park, w większości wysoko oceniły grę Casha w tym spotkaniu.

"Wiedział dokładnie, co robi w starciu z Schade, doprowadzając Niemca do szału, po czym ten ostatecznie dostał czerwoną kartkę. Cash dobrze spisał się w obronie i był mocno zaangażowany w grę na prawej stronie boiska. Ostatecznie jednak on i Villa okazali się bezsilni" - czytamy w "Birmingham World". Portal przyznał Polakowi "7". Lepszą ocenę w 3. zespole Premier League miał tylko Douglas Luiz.

Znacznie bardziej krytyczni co do występu wszystkich graczy "The Villains" byli kibice, głosujący na BBC. Według nich Cash zasłużył na ocenę 4,34 (także w skali 1-10). Tylko trzech piłkarzy drużyny trenera Unaia Emery'ego dostało gorsze noty.

Portal the4thofficial.net na temat niedzielnego występu Matty'ego Casha napisał jedno zdanie ("miał pozytywny wpływ na grę po obu stronach boiska"), przyznając reprezentantowi Polski "7".

Taką samą ocenę 28-latek dostał od dziennikarzy sportsdunia.com. Czym ją motywowali? Docenili Casha za "naprawdę energetyczny występ na prawym skrzydle". Poza tym, "był stałym punktem odniesienia dla Villi, często nacierając na bramkę rywala i wykonując trzy celne dośrodkowania. Oddając cztery strzały, nie bał się też sam podejmować ryzyka". A jak Cash prezentował się w defensywie? "Spisywał się solidnie, wygrywając większość pojedynków i zaliczając kilka kluczowych odbiorów".

Aston Villa przegrała drugi mecz ligowy z rzędu na swoim terenie, co nie zdarzyło się od lutego 2024. W kolejnym meczu Premier League zespół Matty'ego Casha zmierzy się na wyjeździe z Bournemouth. Początek spotkania 7 lutego o godzinie 16:00. Aston Villa po 24. kolejkach traci 7 punktów do liderującego Arsenalu.