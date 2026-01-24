Guardiola wskazał: Oto najlepsza drużyna na świecie

W ten weekend Manchester City zmierzy się z Wolves w meczu 23. kolejki Premier League. Obywatele muszą gonić Arsenal, który jest pierwszy w tabeli i ma siedem punktów przewagi nad ekipą prowadzoną przez Pepa Guardiolę. Kanonierów czeka trudne zadanie, bo zmierzą się z groźnym Manchesterem United, który wygrał ostatnie derby.

Guardiola wskazał najlepszy klub na świecie

Na przedmeczowej konferencji prasowej Pep Guardiola dostał pytanie o Arsenal, który pokonał w tygodniu Inter Mediolan Piotra Zielińskiego. - To obecnie najlepsza drużynie na świecie - powiedział.

- Jestem tego pewien. Spójrzcie na Ligę Mistrzów, Premier League, Puchar Anglii, Carabao Cup. To obecnie najlepsza drużyna i mam nadzieję, że będziemy w stanie zbliżyć się do niej, stawać się coraz lepsi. Postaramy się wykorzystać szansę, aby ich pokonać - dodał.

Na koniec trener Manchesteru City zabrał głos nt. problemów tego klubu. - Wiem, dlaczego teraz mamy problemy. Jestem tego pewien w 100%. To trwa już 11 miesięcy. Dajcie nam więcej czasu. Nasze standardy są bardzo wysokie i wiem, dlaczego jesteśmy trochę niestabilni - zakończył (cyt. za flashscore.pl).

W powrocie Manchesteru City na szczyt mają pomóc transfery. Niedawno Obywatele ogłosili transfery Antoinego Semenyo z Bournmouth za 62,5 mln funtów oraz Marca Guehiego z Crystal Palace za 20 mln funtów. - Jestem teraz w najlepszym klubie w Anglii. Będę częścią niesamowitej drużyny. Cieszę się, że mogę to powiedzieć. Chcę się rozwijać jako zawodnik i jako człowiek i wiem, że w tym klubie to się stanie. Zawsze byłem zafascynowany stawaniem się lepszym i doskonaleniem się. To coś, do czego nieustannie dążę i myślę, że to idealne miejsce, aby to robić - powiedział Guehi cytowany przez "Daily Mail".