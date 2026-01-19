Powrót na stronę główną

Guardiola dostał to, czego chciał. Manchester City ogłasza. Transferowy hit

Manchester City ogłosił transfer Marca Guehiego. Kapitan Crystal Palace kosztował 20 milionów funtów. To drugie zimowe wzmocnienie Obywateli, które powinno uzupełnić braki kadrowe na środku obrony. Sprowadzenie Anglika wiązało się z niespodziewanymi komplikacjami.
Manchester City ogłosił drugi zimowy transfer. Po zakontraktowaniu Antoine'a Semenyo przyszedł czas na wzmocnienie linii defensywy. Nowym piłkarzem Obywateli został Marc Guehi, który przyszedł z Crystal Palace (tam był kapitanem) kosztował 20 milionów funtów. 26-krotny reprezentant Anglii podpisał pięcioletnią umowę, na mocy której będzie zarabiać około 300 tys. funtów tygodniowo. 

Pep Guardiola będzie zadowolony. Manchester City ma problemy z obrońcami 

Transfer Guehiego to odpowiedź na bieżące problemy Obywateli. W zespole Pepa Guardioli z urazami zmaga się aż trzech stoperów - John Stones, Ruben Dias i Josko Gvardiol. Najgorzej wygląda sytuacja Portugalczyka, który opuści większość trwającego sezonu. 

- Jestem teraz w najlepszym klubie w Anglii. Będę częścią niesamowitej drużyny. Cieszę się, że mogę to powiedzieć. Chcę się rozwijać jako zawodnik i jako człowiek i wiem, że w tym klubie to się stanie. Zawsze byłem zafascynowany stawaniem się lepszym i doskonaleniem się. To coś, do czego nieustannie dążę i myślę, że to idealne miejsce, aby to robić - powiedział Guehi cytowany przez "Daily Mail". 

Marc Guehi dołącza do Manchesteru City. Przy transferze pojawiły się niespodziewane komplikacje 

Manchester City wygrał walkę o Guehiego z Liverpoolem. Crystal Palace w ostatniej chwili zrezygnowała z negocjacji z The Reds. Niespodziewane problemy pojawiły się przed testami medycznymi. Piłkarz miał wylądować prywatnym odrzutowcem na lotnisku w Manchesterze i stamtąd udać się do siedziby klubu. W momencie, kiedy samolot znajdował się nisko nad ziemią, odwołano zgodę na lądowanie. Wszystko przez pojawienie się na jednym z pasów startowych innego, dużego samolotu, który utrudnił odrzutowcowi z Guehim na pokładzie wykonanie lądowania. Finalnie piłkarz szczęśliwie dotarł jednak na miejsce. 

Guehi budził duże zainteresowanie Guardioli od dłuższego czasu. Hiszpański trener chciał go pozyskać w to lato, na zasadzie wolnego transferu, gdyż kończyła się jego umowa z Palace. Do walki o piłkarza stanęły jednak inne klubu. W związku z tym City przeszło szybciej do działania, ostatecznie wyprzedzając innych angielskich potentatów. 

