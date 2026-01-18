Powrót na stronę główną

Tak Anglicy podsumowali Casha po sensacyjnej porażce Aston Villi

Aston Villa niespodziewanie przegrała z Evertonem 0:1 w meczu 22. kolejki angielskiej Premier League. Pełne 90 minut w zespole Unaia Emery'ego rozegrał reprezentant Polski, Matty Cash. Prawy obrońca, mimo porażki, zebrał dość dobre recenzje od angielskich mediów za swój występ. Polak szczególnie chwalony był za to, jak radził sobie w pojedynkach z Jackiem Grealishem.
Matty Cash w meczu z Evertonem
Screenshot: X / Canal+Sport

W 22. kolejce Premier League niemal cała czołówka zgubiła punkty. Arsenal i Liverpool zremisowały swoje spotkania z niżej notowanymi rywalami, Manchester City przegrał z Manchesterem United, zaś Aston Villa musiała uznać wyższość Evertonu. Bramkę, która pogrążyła ekipę Matty'ego Casha, w 59. minucie zdobył Theirno Barry.

Cash poradził sobie z Grealishem. Angielskie media chwalą Polaka

Mimo sensacyjnej porażki "The Villains", angielskie media pozytywnie oceniły występ reprezentanta Polski. Cash ponownie w tym sezonie był jednym z najjaśniejszych punktów swojej drużyny, co sprawiło, że Unai Emery pozostawił go na murawie do końcowego gwizdka.

- Cash całkiem nieźle bronił i stanowił zagrożenie w ataku - pisze portal "The 4th Official", który wystawił prawemu obrońcy notę 7 w skali do 10. To najwyższa ocena w zespole Aston Villi - na tyle samo oceniono grę Youriego Tielemansa i Evanna Guessanda.

Polak był szczególnie chwalony za to, jak radził sobie w pojedynkach defensywnych. Na jego stronie w barwach Evertonu biegał były piłkarz ekipy z Birmingham Jack Grealish. I trzeba przyznać, że z Cashem nie miał łatwo.

- Cash miał za zadanie powstrzymać Grealisha i zrobił to skutecznie, blokując strzały byłego gracza Villi i dobrze go czytając - czytamy na portalu "Birmingham Live", który ocenił występ 28-latka na szóstkę, co było jedną z najlepszych not w zespole Unaia Emery'ego. - W 50. minucie dośrodkował do Tielemansa, ale Belg chybił - dodano.

Bliźniaczą opinię na temat gry reprezentanta Polski wystawił "Birmingham World". Nawet ocena była taka sama - sześć, zatem najwyżej w całej linii defensywnej Aston Villi, podobnie jak Ezri Konsa.

- Radził sobie z Grealishem całkiem dobrze, czytał jego ruchy przez większość czasu i popełnił tylko kilka fauli. Cash wykonał kilka dobrych dośrodkowań, w tym przy uderzeniu głową Tielemansa, które minęło bramkę - czytamy.

Bieżący sezon jest dla Matty'ego Casha jednym z najlepszych w karierze na boiskach Premier League. Polak jest czołową postacią zachwycającej Aston Villi - w lidze rozegrał 21 meczów, w których trzykrotnie trafiał do siatki i dwa razy asystował. "The Villains" zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 43 punktów. Strata do liderującego Arsenalu wynosi siedem oczek.

