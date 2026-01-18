Tak Anglicy podsumowali Casha po sensacyjnej porażce Aston Villi

W 22. kolejce Premier League niemal cała czołówka zgubiła punkty. Arsenal i Liverpool zremisowały swoje spotkania z niżej notowanymi rywalami, Manchester City przegrał z Manchesterem United, zaś Aston Villa musiała uznać wyższość Evertonu. Bramkę, która pogrążyła ekipę Matty'ego Casha, w 59. minucie zdobył Theirno Barry.

Cash poradził sobie z Grealishem. Angielskie media chwalą Polaka

Mimo sensacyjnej porażki "The Villains", angielskie media pozytywnie oceniły występ reprezentanta Polski. Cash ponownie w tym sezonie był jednym z najjaśniejszych punktów swojej drużyny, co sprawiło, że Unai Emery pozostawił go na murawie do końcowego gwizdka.

- Cash całkiem nieźle bronił i stanowił zagrożenie w ataku - pisze portal "The 4th Official", który wystawił prawemu obrońcy notę 7 w skali do 10. To najwyższa ocena w zespole Aston Villi - na tyle samo oceniono grę Youriego Tielemansa i Evanna Guessanda.

Polak był szczególnie chwalony za to, jak radził sobie w pojedynkach defensywnych. Na jego stronie w barwach Evertonu biegał były piłkarz ekipy z Birmingham Jack Grealish. I trzeba przyznać, że z Cashem nie miał łatwo.

- Cash miał za zadanie powstrzymać Grealisha i zrobił to skutecznie, blokując strzały byłego gracza Villi i dobrze go czytając - czytamy na portalu "Birmingham Live", który ocenił występ 28-latka na szóstkę, co było jedną z najlepszych not w zespole Unaia Emery'ego. - W 50. minucie dośrodkował do Tielemansa, ale Belg chybił - dodano.

Bliźniaczą opinię na temat gry reprezentanta Polski wystawił "Birmingham World". Nawet ocena była taka sama - sześć, zatem najwyżej w całej linii defensywnej Aston Villi, podobnie jak Ezri Konsa.

- Radził sobie z Grealishem całkiem dobrze, czytał jego ruchy przez większość czasu i popełnił tylko kilka fauli. Cash wykonał kilka dobrych dośrodkowań, w tym przy uderzeniu głową Tielemansa, które minęło bramkę - czytamy.

Bieżący sezon jest dla Matty'ego Casha jednym z najlepszych w karierze na boiskach Premier League. Polak jest czołową postacią zachwycającej Aston Villi - w lidze rozegrał 21 meczów, w których trzykrotnie trafiał do siatki i dwa razy asystował. "The Villains" zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 43 punktów. Strata do liderującego Arsenalu wynosi siedem oczek.