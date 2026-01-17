Powrót na stronę główną

32:7! Sensacja w Premier League. Blamaż

Piłkarze Liverpoolu oddali aż 32 strzały w meczu ligowym u siebie z przedostatnim zespołem tabeli i beniaminkiem rozgrywek - Burnley. Mimo to sensacyjnie zremisowali 1:1. Czy posada trenera Arne Slota znów będzie zagrożona?
Szoboszlai pudłuje rzut karny
Już wydawało się, że Liverpool powoli wychodzi z kryzysu z końcówki ubiegłego roku (m.in. w listopadzie trzy porażki z rzędu). Drużyna Arne Slota nie przegrała dziewięciu ostatnich meczów ligowych, ale z drugiej strony wygrała tylko cztery z nich. 

32:7! Wielka sensacja w Premier League

Liverpool w sobotnie popołudnie zmierzył się przed własną publicznością z przedostatnim zespołem Premier League i beniaminkiem - Burnley, który w dotychczasowych 21 spotkaniach zdobył zaledwie 13 punktów. Gospodarze byli zdecydowanymi faworytami.

Potwierdzili to w pierwszej połowie, w której oddali aż 15 strzałów i prowadzili po niej 1:0. Gola w 42. minucie zdobył Florian Wirtz mocnym strzałem pod poprzeczkę z 12 metrów.

Liverpool powinien prowadzić wyżej, ale dziesięć minut wcześniej Dominik Szoboszlai z rzutu karnego trafił w poprzeczkę. 

W drugiej połowie gospodarze dominowali, a tymczasem goście wyrównali. W 65. minucie zagrali piękną, zespołową akcję, w której mieli mnóstwo podań, a sfinalizował ją precyzyjnym strzałem w długi róg Marcus Edwards.

Liverpool atakował, oddał aż 32 strzały (11 celnych, rywale tylko 7 i jeden celny!), ale nie potrafił zdobyć zwycięskiej bramki. Mecz zakończył się remisem 1:1 i sensacja stała się faktem. Kto wie, czy znów nie wróci temat zwolnienia trenera Slota, o czym mówiło się pod koniec ubiegłego roku. 

Liverpool po 22 kolejkach ma 36 punktów i jest na czwartym miejscu w Premier League. Do prowadzącego Arsenalu traci aż 13 punktów i ma jeden mecz rozegrany więcej. 

22. kolejka Premier League: Liverpool - Burnley 1:1 (1:0)

  • Bramki: Wirtz (42.) - Edwards (65.)

Inne wyniki: 

  • Manchester United - Manchester City 2:0 (0:0), 
  • Chelsea - Brentford 2:0 (1:0), 
  • Leeds - Fulham 1:0 (0:0), 
  • Sunderland - Crystal Palace 2:1 (2:1) 
  • Tottenham - West Ham 1:2 (0:1)

