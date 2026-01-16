Kiwior na liście słynnego dziennika! Oto jak go podsumowali

Arsene Wenger pracował w Arsenalu przez 22 lata. Odszedł w 2018 roku. Dokładnie po takim samym okresie "Kanonierzy" stają przed kolejną szansą wywalczenia mistrzostwa Anglii. Po 21 meczach mają na koncie 49 punktów, o sześć więcej od Manchesteru City i Aston Villi.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Wojciech Szczęsny wyleciał z Arsenalu!

Oedegaard najlepszym transferem Arsenalu

Po erze francuskiego menadżera klub z północnego Londynu dokonał 49 transferów. Dziennik "The Telegraph" postanowił stworzyć ranking piłkarzy, którzy w ostatnich ośmiu latach zasilili szeregi "The Gunners". Brano pod uwagę ich występy, cenę i oczekiwania w momencie dołączenia do drużyny. Listę otwiera Martin Oedegaard.

"Kiedy piłkarze i trenerzy Arsenalu przeprowadzili głosowanie na kapitana przed tym sezonem, rywalizacja nie była nawet zacięta. Martin Oedegaard wygrał z dużą przewagą. Norweg nosi opaskę kapitana od 2022 roku i nadal cieszy się zaufaniem wszystkich, którzy z nim pracują w północnym Londynie. Poza boiskiem jest rozważnym liderem i wspaniałym kolegą. Na boisku jest jednym z najbardziej pożądanych i skutecznych rozgrywających w Europie w ostatnich latach. Niesamowita okazja za 30 mln funtów. Jednym słowem: Maestro" - napisano w uzasadniu. Co ciekawe, Norweg w 218 meczach zaliczył tyle samo goli, co asyst - po 42.

ZOBACZ TAKŻE: Tak zakończył się sparing pierwszoligowca. Wszyscy byli w szoku

W zestawieniu pomocnik ze Skandynawii wyprzedził Declana Rice'a i Williama Salibę. Anglik jest chwalony za podniesienie poziomu prezentowanego w West Hamie, ale przede wszystkim za poprawę efektywności po transferze za ponad 100 milionów funtów. Francuz po przybyciu w 2019 roku był wypożyczany, ale od kilku lat stanowili o sile defensywy Arsenalu. Cała trójka wciąż gra na Emirates Stadium.

Kiwior wysoko w rankingu

Z naszego punktu widzenia najciekawiej jest w połowie stawki. Na miejscach 20-28 sklasyfikowano graczy, którzy "spełnili swoje zadanie" i odegrali rolę, jaką im powierzono. Stawkę na 20. pozycji otwiera reprezentant Polski, Jakub Kiwior, który latem 2025 roku został wypożyczony do FC Porto. Do Arsenalu trafił w 2023 roku ze Spezii za 18 milionów funktów.

"Kiwior udowodnił, że jest kompetentnym rezerwowym, gdy Gabriel był niedostępny. W niektórych meczach, na przykład przeciwko Realowi Madryt w zeszłym roku, błyszczał w koszulce Arsenalu. Obecnie jest wypożyczony do Porto i mógłby dołączyć do portugalskiego giganta na stałe latem przyszłego roku, za kwotę porównywalną do 18 mln funtów, które zapłacił Arsenal za jego transfer. Jeśli do tego dojdzie, będzie to przyzwoity (choć mało spektakularny) interes" - napisał autor rankingu.

Wiele wskazuje na to, że Porto zdecyduje się na transfer definitywny. Kiwior jest czołową postacią "Smoków" i tworzy doskonały duet z Janem Bednarkiem. Korzysta na tym portugalski klub, skorzysta na pewno reprezentacja Polski podczas marcowy baraży o mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Rywalem biało-czerwonych najpierw będzie Albania, a później - miejmy nadzieję - Ukraina lub Szwecja.

Ranking transferów Arsenalu po 2018 roku zamyka Willian.