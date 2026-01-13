Klamka zapadła. Jest decyzja ws. nowego trenera Manchesteru United

"Manchester United zwalnia Rubena Amorima z funkcji głównego trenera. 40-letni Portugalczyk został poinformowany o decyzji i odchodzi ze skutkiem natychmiastowym" - ogłoszono w poniedziałek 5 stycznia. Tymczasowym szkoleniowcem został Darren Fletcher, który ma ustąpić miejsca dawnemu koledze z szatni "Czerwonych Diabłów".
Włoski dziennikarz Fabrizio Romano wskazał nowego trenera angielskiego giganta. "Michael Carrick podpisał kontrakt na stanowisko tymczasowego menedżera Manchesteru United do końca sezonu. (W poniedziałek 12 stycznia - red.) zawarto ustne porozumienie. Wszystkie szczegóły zostały już ustalone, także skład sztabu szkoleniowego. Oficjalny komunikat klubu wkrótce" - napisał na X. A na grafice z Carrickiem znalazł się też napis: "Here we go", typowy dla ogłoszeń Włocha, gdy wszystko jest dogadane.
Dla 44-latka będzie to powrót do klubu, gdzie najpierw spędził 12 lat jako piłkarz (2006-2018), a tuż po zakończeniu kariery został członkiem sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny. Po zwolnieniu Ole Gunnara Solskjaera został nawet tymczasowym trenerem i to z niezłym skutkiem - najpierw było zwycięstwo na Villarrealem (2:0) w Lidze Mistrzów, a potem remis z Chelsea (1:1) i wygrana z Arsenalem (3:2) w Premier League. Miało to miejsce na przełomie listopada i grudnia 2021 r.
Po przyjściu Ralfa Rangnicka Anglik opuścił Old Trafford. Na ławkę trenerską wrócił 25 października kolejnego roku, podpisując kontrakt z drugoligowym Middlesbrough FC. Tam spędził niecałe trzy lata, lecz nie zdołał wprowadzić zasłużonego klubu do elity. Najbliżej było w pierwszym sezonie, gdy po zajęciu czwartego miejsca w tabeli drużyna Carricka przegrała półfinał baraży z Coventry City (0:0 i 0:1).
Dwa kolejne lata to odpowiednio ósme i dziesiąte miejsce, co doprowadziło do rozstania ze szkoleniowcem. Teraz otrzyma on wielką szansę w klubie, którego jest legendą. Jako piłkarz rozegrał w Manchesterze United 464 mecze (24 gole, 35 asyst) i zdobył z nim: pięć mistrzostw Anglii, jeden krajowy puchar, trzy Puchary Ligi Angielskiej, sześć Tarcz Wspólnoty, Ligę Mistrzów, Ligę Europy oraz klubowe mistrzostwo świata.
Obecnie o takich sukcesach na Old Trafford mogą pomarzyć. Pod wodzą Darrena Fletchera drużyna nie wygrzebał się z dołka i najpierw zremisowała w lidze z Burnely (2:2, mimo że dwukrotnie prowadziła), a potem przegrała w trzeciej rundzie Pucharu Anglii z Brighton (1:2).