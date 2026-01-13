Klamka zapadła. Jest decyzja ws. nowego trenera Manchesteru United

"Manchester United zwalnia Rubena Amorima z funkcji głównego trenera. 40-letni Portugalczyk został poinformowany o decyzji i odchodzi ze skutkiem natychmiastowym" - ogłoszono w poniedziałek 5 stycznia. Tymczasowym szkoleniowcem został Darren Fletcher, który ma ustąpić miejsca dawnemu koledze z szatni "Czerwonych Diabłów".

Manchester United będzie miał nowego trenera. Fabrizio Romano ogłasza

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano wskazał nowego trenera angielskiego giganta. "Michael Carrick podpisał kontrakt na stanowisko tymczasowego menedżera Manchesteru United do końca sezonu. (W poniedziałek 12 stycznia - red.) zawarto ustne porozumienie. Wszystkie szczegóły zostały już ustalone, także skład sztabu szkoleniowego. Oficjalny komunikat klubu wkrótce" - napisał na X. A na grafice z Carrickiem znalazł się też napis: "Here we go", typowy dla ogłoszeń Włocha, gdy wszystko jest dogadane.

Dla 44-latka będzie to powrót do klubu, gdzie najpierw spędził 12 lat jako piłkarz (2006-2018), a tuż po zakończeniu kariery został członkiem sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny. Po zwolnieniu Ole Gunnara Solskjaera został nawet tymczasowym trenerem i to z niezłym skutkiem - najpierw było zwycięstwo na Villarrealem (2:0) w Lidze Mistrzów, a potem remis z Chelsea (1:1) i wygrana z Arsenalem (3:2) w Premier League. Miało to miejsce na przełomie listopada i grudnia 2021 r.

Michael Carrick po odejściu z Manchesteru United pracował w Championship. Furory nie zrobił

Po przyjściu Ralfa Rangnicka Anglik opuścił Old Trafford. Na ławkę trenerską wrócił 25 października kolejnego roku, podpisując kontrakt z drugoligowym Middlesbrough FC. Tam spędził niecałe trzy lata, lecz nie zdołał wprowadzić zasłużonego klubu do elity. Najbliżej było w pierwszym sezonie, gdy po zajęciu czwartego miejsca w tabeli drużyna Carricka przegrała półfinał baraży z Coventry City (0:0 i 0:1).

Dwa kolejne lata to odpowiednio ósme i dziesiąte miejsce, co doprowadziło do rozstania ze szkoleniowcem. Teraz otrzyma on wielką szansę w klubie, którego jest legendą. Jako piłkarz rozegrał w Manchesterze United 464 mecze (24 gole, 35 asyst) i zdobył z nim: pięć mistrzostw Anglii, jeden krajowy puchar, trzy Puchary Ligi Angielskiej, sześć Tarcz Wspólnoty, Ligę Mistrzów, Ligę Europy oraz klubowe mistrzostwo świata.

Obecnie o takich sukcesach na Old Trafford mogą pomarzyć. Pod wodzą Darrena Fletchera drużyna nie wygrzebał się z dołka i najpierw zremisowała w lidze z Burnely (2:2, mimo że dwukrotnie prowadziła), a potem przegrała w trzeciej rundzie Pucharu Anglii z Brighton (1:2).