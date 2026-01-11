Powrót na stronę główną

Grał z Cashem. Ujawnia, jak naprawdę wygląda jego znajomość polskiego

Oliwier Zych należy do grona młodych, obiecujących polskich bramkarzy. Wypożyczony z Aston Villi do Rakowa Częstochowa 21-latek wygrał rywalizację o pierwszy skład z Kacprem Trelowskim. W obszernej rozmowie z portalem Weszło Zych opowiedział m.in. o pracy z trenerem Markiem Papszunem oraz o Mattym Cashu i jego (nie)znajomości języka polskiego.
+Eliminacje Mistrzostw Swiata Polska - Malta
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Zych swoją karierę zaczynał w Arce Gdynia, a następnie trafił do Zagłębia Lubin. Właśnie tam wypatrzyli go skauci Aston Villi i postanowili sprowadzić go do siebie. Młody Polak jednak tuż po transferze najpierw został wypożyczony do Puszczy Niepołomice, a w połowie lipca ubiegłego roku - także na zasadzie wypożyczenia - został bramkarzem Rakowa. W rozmowie z portalem Weszło 21-latek poruszył kilka ciekawych kwestii. 

Matty Cash i jego polski? "Utrzymuje stabilny poziom"

Zych zagrał w tym sezonie PKO Ekstraklasy w 13 spotkaniach. W pięciu z nich zachował czyste konto. Początkowo jednak urodzony w Gdańsku bramkarz musiał przebijać się do pierwszej "11" Rakowa. Udało się to w meczu z Lechią 26 października i od tamtej pory 21-latek na dobre zadomowił się w częstochowskiej bramce. Jak wspomina pracę z byłym już trenerem Markiem Papszunem, dziś szkoleniowcem Legii Warszawa? 

- Ma bardzo silną etykę pracy i w tym zakresie również mogę porównać go do Unaia Emery’ego. U jednego i drugiego widać tę obsesję na punkcie piłki, każdego detalu, każdego zagrania, każdej akcji i każdego etapu meczu. Oczywiście początki były trudne, bo nie dostałem niczego za darmo i musiałem sobie to wywalczyć. To jednak normalne, zresztą trener zawsze to powtarzał. Odbyliśmy wiele pouczających rozmów, nie tylko o piłce. Może gdybym dostał takie pytanie 2-3 miesiące temu moja odpowiedź brzmiałaby inaczej, ale teraz na pewno mogę powiedzieć, że będę go wspominał pozytywnie - przyznał Zych w rozmowie z Wojciechem Pielą z weszlo.com. 

Oliwier Zych, który w Rakowie ma dograć aktualny sezon, a następnie wrócić do Aston Villi, opowiedział także o Mattym Cashu. 28-latek jest w znakomitej formie, co pokazuje także w reprezentacji Polski. A jak wygląda jego znajomość naszego języka? I czy go "kiedyś załapie"?

- Chyba nie. Często sam zagadywał mnie w klubie o pojedyncze słówka, ale nadal poza "dzień dobry" czy "pierogi" zbyt wiele nie potrafi powiedzieć. Utrzymuje więc stabilny poziom (śmiech) - przyznał Zych w rozmowie z portalem Weszło. 

Raków Częstochowa rozegrał pierwszy, na razie nieoficjalny, mecz pod wodzą nowego trenera Łukasza Tomczyka. Podczas zgrupowania w Turcji częstochowianie zremisowali 1:1 z aktualnym liderem ligi austriackiej, RB Salzburg. Pierwszym meczem Rakowa w PKO Ekstraklasie będzie pojedynek w Płocku z Wisłą, a więc z liderem tabeli. Początek 1 lutego o 14.45.

