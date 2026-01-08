Słynny sędzia skazany za pornografię dziecięcą. Taki usłyszał wyrok

David Coote przez osiem sezonów był sędzią w Premier League. Prowadził również mecze międzynarodowe. Kariera arbitra zakończyła się nagle. W listopadzie 2024 roku wyciekło nagranie, na którym obrażał ówczesnego trenera Liverpoolu, Juergena Kloppa.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lech świętował mistrzostwo. "Piłem alkohol z Robertem Lewandowskim"

- Klopp to p***a, absolutna p***a. Oprócz tego, że ruszył na mnie, kiedy sędziowałem ich mecz przeciwko Burnley podczas lockdownu, to oskarżył mnie o kłamstwo, a potem po prostu nieźle mnie, k***a, poturbował. Nie mam ochoty rozmawiać z kimś, kto jest cholernie arogancki. Robię, co mogę, żeby z nim nie rozmawiać - takie słowa padły z ust sędziego.

David Coote stracił wszystko

Organizacja odpowiedzialna za sędziowanie w angielskich ligach - PGMOL - natychmiast zawiesiła arbitra, a niedługo później został on zwolniony. Z pewnością nie pomógł mu inny filmik, na którym widać było, jak zażywa narkotyki. Coote został również zawieszony przez UEFA. W sprawie sędziego przeprowadzone zostało śledztwo, a odpowiednie służby przejrzały jego sprzęty elektroniczne.

Zobacz też: Najpierw ławka, a teraz takie wieści ws. Lewandowskiego. Hiszpanie już trąbią

Były już arbiter wtedy wpadł na dobre. Na komputerze Coote'a znaleziono bowiem nagranie z 2020 roku, na którym widać było 15-letnie dziecko wykonujące seksualne czynności. Zaklasyfikowano je do najpoważniejszej kategorii "A". 43-latek usłyszał zarzut stworzenia nieprzyzwoitego wizerunku. Odnosi się to jednak do pobrania bądź udostępnienia takich materiałów, a nie do jego nagrania. Maksymalną karą za ten czyn jest wyrok 3 lat bezwzględnego więzienia.

Wyrok w sprawie Davida Coote'a

Jak podaje Sky Sports, w sprawie skompromitowanego eks-sędziego właśnie zapadł wyrok. David Coote przyznał się do zarzuconych mu czynów i wyraził skruchę. Miało to wpływ na decyzję sądu, który skazał 43-latka na 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Coote otrzymał również wykonania 150 godzin prac społecznych.

Ostatnim meczem sędziowanym przez Coote'a było spotkanie między Liverpoolem a Aston Villą, rozegane 9 listopada 2024 roku. The Reds wygrali 2:0 po bramkach Darwina Nuneza i Mohameda Salaha.