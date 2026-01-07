Oto największy transfer zimy! Gigant rozbił bank, padło "here we go"

Być może mówimy właśnie o jednym z największych transferów zimowego okna. Antoine Semenyo dotychczas świetnie spisywał się w Bournemouth. W tym sezonie w rozgrywkach Premier League rozegrał 19 spotkań i strzelił 9 goli. Bournemouth zajmuje dopiero 15. miejsce w lidze. Było oczywiste, że reprezentant Ghany poszuka szansy na przejście do dużo lepszego klubu. Jeszcze niedawno David Ornstein z "The Athletic" przekazał, że zawodnik chce grać w Manchesterze City. Teraz ta informacja znalazła potwierdzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Nazywani są milionerami. Osiedlowy klub robi furorę. "Wszyscy są przeciwko nam" [Reportaż]

Semenyo zmienia klub. Duża kwota transferu

Fabrizio Romano poinformował na platformie X, że transfer Semenyo do Manchesteru City jest o krok. Padło słynne hasło "here we go". Ile zatem "Obywatele" muszą zapłacić Bournemouth?

"Kwota transferu wynosi 65 mln funtów. Semenyo podpisze długoterminową umowę po czwartkowych badaniach medycznych" - napisał Romano. Jeśli transfer oficjalnie dojdzie do skutku, to będzie to najdroższy nabytek tej zimy.

Dziennikarz wskazał także, co przechyliło szalę na korzyść wicelidera ligi angielskiej. "Semenyo wybrał Manchester City spośród czterech czołowych klubów Premier League ponieważ chciała pracować pod wodzą Pepa Guardioli" - dodał.

Semenyo występował w Bournemouth od stycznia 2023 roku. W barwach tego klubu zanotował 109 meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Strzelił 31 goli i zapisał przy swoim nazwisku 13 asyst.

Manchester City powalczy o mistrzostwo Anglii

Semenyo jeszcze na początku roku miał okazję grać przeciwko Arsenalowi w spotkaniu Premier League. Bournemouth przegrało z "Kanonierami" 2:3. Teraz z kolei reprezentant Ghany - razem z "Obywatelami" - będzie rywalizował z ekipą z Londynu o mistrzostwo Anglii.

Po 20 kolejkach Premier League Arsenal prowadzi w tabeli z dorobkiem 48 punktów. Manchester City traci do lidera sześć "oczek". Taką samą stratę ma trzecia w zestawieniu Aston Villa.