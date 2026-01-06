Piłkarze Manchesteru zagrozili odejściem, jeśli Amorim zostanie. Oto nazwiska

Dla Manchesteru United bieżący sezon był kolejnym, w którym klub ten nie potrafił na stałe wrócić do czołówki. Były momenty, w których wiele im nie brakowało. Na pewno wyglądali lepiej pod wodzą Rubena Amorima, niż w poprzednim. O żadnej stabilizacji nie było jednak mowy. Od początku listopada na każde ich zwycięstwo przypadały jeden lub dwa mecze bez triumfu. Z ostatnich pięciu spotkań wygrali jedno, nie potrafiąc pokonać u siebie żałośnie słabego w tym sezonie (1 zwycięstwo w 20 meczach) Wolverhampton (1:1), a kolejny remis 1:1 z Leeds przelał czarę goryczy.

Zwolnienie Amorima to nie tylko wyniki

Amorim został zwolniony i niemal z miejsca ruszyły dwie karuzele. Jedna dotycząca następcy Portugalczyka, druga związana z doniesieniami o dokładnych przyczynach jego zwolnienia. Wiele mówi się o tym, że wyniki to była tylko jedna strona medalu. Drugą ma być szatnia, nad którą były już szkoleniowiec ponoć nie panował. Zaskakujące wieści przekazał Chris Wheeler z dziennika "Daily Mail".

Trzej piłkarze byli gotowi odejść od zaraz. Jeden już miał wyśmiać Amorima

Wedle jego doniesień trzech piłkarzy "Czerwonych Diabłów" planowało odejście z klubu już zimą, gdyby Amorima nie zwolniono. Mieli być wręcz zdesperowani, by to zrobić. Ta trójka to Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte oraz Joshua Zirkzee. Dwaj pierwsi to pomocnicy. Mainoo jeszcze za czasów Erika Ten Haga uchodził za przyszłość środka pola United, ale u Amorima jego forma poszła w dół, a rola znacznie zmalała. W tym sezonie w Premier League rozegrał tylko 212 minut. Ugarte dopiero w ostatnich tygodniach zaczął grać regularnie, choć był zazwyczaj krytykowany za swe występy. Zirkzee to z kolei napastnik. Jego dorobek z bieżących rozgrywek to niespełna 500 minut i dwa gole.

W przypadku Mainoo coś na rzeczy może faktycznie być. W Internecie pojawiły się screeny dowodzące, że 20-latek lajkował na Instagramie filmiki wyśmiewające Amorima, celebrujące jego zwolnienie. Co do następcy Portugalczyka, tymczasowym trenerem został były piłkarz United z czasów Sir Alexa Fergusona Darren Fletcher. Natomiast obecnie najwięcej mówi się o Ole Gunnarze Solskjaerze, który ma być gotowy poprowadzić drużynę choćby tylko do końca sezonu. Norweg, legenda klubu z Old Trafford, prowadził już "Czerwone Diabły" w latach 2019-2021 (śr. 1,79 pkt/mecz).