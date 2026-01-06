Szambo wybiło po ogłoszeniu nowego trenera Chelsea. "Upokarzający krok"

Liam Rosenior we wtorek, 6 stycznia 2026 roku został oficjalnie ogłoszony nowym trenerem Chelsea. Anglik podpisał kontrakt, który będzie obowiązywać aż do 2032 roku. Szkoleniowiec wcześniej prowadził Strasbourg, który podobnie jak The Blues należy do konsorcjum BlueCo. Taki obrót wydarzeń mocno zabolał francuskich fanów.

Kibice Strasbourga są wściekli. "Staliśmy się drużyną rezerw"

Powiązania Chelsea i Strasbourga sprawiają, że francuski klub jest traktowany jako miejsce, do którego trafiają zawodnicy jeszcze nie gotowi na grę w Londynie. Tym razem poszło jednak o krok dalej, bo Francja okazała się miejscem na przetarcie również dla trenera. Fani Strasbourga są wściekli, czemu dali wyraz w oświadczeniu, które opublikowali w mediach społecznościowych.

"Dziś z przykrością obserwujemy, jak nasze początkowe obawy potwierdzają się w faktach. Rosenior odszedł do drużyny numer 1. Taki obrót spraw stał się dla nas, nie do zignorowania. Staliśmy się dla Chelsea drużyna rezerw, szkółką, z której zawodnicy są dobierani według potrzeb do silniejszego zespołu" - piszą kibice Strasbourga. "Transfer Liama Roseniora to kolejny upokarzający krok w podporządkowaniu naszego klubu Chelsea. Od dwóch i pół roku podnosimy alarm w tej sprawie. Problem wykracza daleko poza sportowe konsekwencje w środku sezonu i ambicje młodego trenera. Zagrożona jest przyszłość francuskiej piłki klubowej" - czytamy w oświadczeniu.

"Poważnie kwestionujemy ten projekt"

Rozczarowanie kibiców Strasbourga działaniami konsorcjum BlueCo jest poważne, Francuzi wierzą w kompromis, jednak ostatnie działania sprawiają, że pojawiły się u nich spore wątpliwości, jeżeli chodzi o dalszy sens projektu.

"Obecny zarząd, pod parasolem BlueCo tworzy atmosferę pełną wątpliwości. To sprawia, że poważnie kwestionujemy ten projekt. Wierzymy jednak w kompromis. Odbyły się trzy spotkania, które z naszej strony były bardzo udane. Jestem zdeterminowani w obronie naszych barw" - czytamy w piśmie fanów Strasbourga.

Liam Rosenior zostawił Strasbourg na 7. miejscu w tabeli Ligue 1. Francuzi doskonale radzili sobie w Lidze Konferencji, wygrali całą fazę ligową, wyprzedzając Raków Częstochowa.