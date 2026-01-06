Ten Hag ma nową pracę. Degradacja. "Od dziecka byłem kibicem"

David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag - wszyscy ci trenerzy pracowali w Manchesterze United po odejściu Sir Alexa Fergusona. I ostatecznie żaden z nich nie spełnił oczekiwań kibiców oraz rządzących działaczy. Dla każdego z nich Manchester United był też ostatnim klubem o tak wielkiej renomie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromne zamieszanie wokół dyskwalifikacji Polaka na TCS. O co chodzi z zakazem fluoru?

Ten Hag ma nową pracę. Nie będzie trenerem

Erik ten Hag został zwolniony z Manchesteru United w październiku 2024 roku. Po kilku miesiącach przerwy został nowym szkoleniowcem Bayeru Leverkusen. Holender wchodził w buty Xabiego Alonso, który dopiero co przejął Real Madryt. I kompletnie zawiódł. Działacze niemieckiego klubu zwolnili szkoleniowca już po drugiej kolejce Bundesligi. - Ta decyzja nie była dla nas łatwa. Nikt nie chciał się na to zdecydować. Jednak ostatnie tygodnie pokazały, że zbudowanie nowego, skutecznego zespołu w takiej konfiguracji personalnej jest niemożliwe - mówił wtedy dyrektor sportowy Bayeru Simon Rolfes.

Tak burzliwe rozstanie na pewno nie pomogło szkoleniowcowi w znalezieniu nowej pracy. W końcu jednak się udało. Holender wraca do ojczyzny, ale nie będzie trenerem. Rządzący FC Twente zdecydowali się na zaoferowanie mu pracy w roli dyrektora technicznego. Erik ten Hag przyjął tę ofertę.

"Erik ten Hag dołączy do FC Twente 1 lutego. Jego umowa będzie trwała do połowy 2028 roku. Od sezonu 2026/27 Ten Hag zastąpi obecnego dyrektora technicznego Jana Streuera, który ostatnio ogłosił zamiar przejścia na emeryturę" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie FC Twente.

- Myślę, że to wspaniały i wyjątkowy powrót do FC Twente, gdzie od dziecka byłem kibicem. Tutaj zaczęła się moja kariera piłkarska i trenerska. Z moim doświadczeniem w trenowaniu młodzieży, budowaniu zespołu i w piłce na najwyższym poziomie, chcę się przyczynić do wzmocnienia technicznych podstaw klubu razem z radą nadzorczą, zarządem i sztabem, żeby klub mógł realizować swój potencjał jako regionalny potentat - powiedział Ten Hag.

Erik ten Hag zaczynał karierę szkoleniową w Twente, ale nigdy nie był trenerem pierwszego zespołu. W tej roli największe sukcesy odnosił w Amsterdamie. Jako trener Ajaxu trzykrotnie wygrywał Eredivisie, dotarł z nią też do półfinału Ligi Mistrzów. Obecnie Twente zajmuje w Eredivisie i ma aż 21 pkt straty do liderującego PSV.