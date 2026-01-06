Powrót na stronę główną

Ten Hag ma nową pracę. Degradacja. "Od dziecka byłem kibicem"

Manchester United jest prawdziwym cmentarzyskiem trenerów. Każdy szkoleniowiec, który przejął tę drużynę po Sir Alexie Fergusonie, ostatecznie zaliczył sportową degradację. Nie inaczej jest z Erikiem ten Hagiem. Holender po zwolnieniu z United trafił do Bayeru Leverkusen, gdzie został błyskawicznie zwolniony. Teraz znalazł nową pracę - i nawet nie będzie trenerem.
David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag - wszyscy ci trenerzy pracowali w Manchesterze United po odejściu Sir Alexa Fergusona. I ostatecznie żaden z nich nie spełnił oczekiwań kibiców oraz rządzących działaczy. Dla każdego z nich Manchester United był też ostatnim klubem o tak wielkiej renomie.

Ten Hag ma nową pracę. Nie będzie trenerem

Erik ten Hag został zwolniony z Manchesteru United w październiku 2024 roku. Po kilku miesiącach przerwy został nowym szkoleniowcem Bayeru Leverkusen. Holender wchodził w buty Xabiego Alonso, który dopiero co przejął Real Madryt. I kompletnie zawiódł. Działacze niemieckiego klubu zwolnili szkoleniowca już po drugiej kolejce Bundesligi. - Ta decyzja nie była dla nas łatwa. Nikt nie chciał się na to zdecydować. Jednak ostatnie tygodnie pokazały, że zbudowanie nowego, skutecznego zespołu w takiej konfiguracji personalnej jest niemożliwe - mówił wtedy dyrektor sportowy Bayeru Simon Rolfes.

Tak burzliwe rozstanie na pewno nie pomogło szkoleniowcowi w znalezieniu nowej pracy. W końcu jednak się udało. Holender wraca do ojczyzny, ale nie będzie trenerem. Rządzący FC Twente zdecydowali się na zaoferowanie mu pracy w roli dyrektora technicznego. Erik ten Hag przyjął tę ofertę.

"Erik ten Hag dołączy do FC Twente 1 lutego. Jego umowa będzie trwała do połowy 2028 roku. Od sezonu 2026/27 Ten Hag zastąpi obecnego dyrektora technicznego Jana Streuera, który ostatnio ogłosił zamiar przejścia na emeryturę" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie FC Twente.

- Myślę, że to wspaniały i wyjątkowy powrót do FC Twente, gdzie od dziecka byłem kibicem. Tutaj zaczęła się moja kariera piłkarska i trenerska. Z moim doświadczeniem w trenowaniu młodzieży, budowaniu zespołu i w piłce na najwyższym poziomie, chcę się przyczynić do wzmocnienia technicznych podstaw klubu razem z radą nadzorczą, zarządem i sztabem, żeby klub mógł realizować swój potencjał jako regionalny potentat - powiedział Ten Hag.

Erik ten Hag zaczynał karierę szkoleniową w Twente, ale nigdy nie był trenerem pierwszego zespołu. W tej roli największe sukcesy odnosił w Amsterdamie. Jako trener Ajaxu trzykrotnie wygrywał Eredivisie, dotarł z nią też do półfinału Ligi Mistrzów. Obecnie Twente zajmuje w Eredivisie i ma aż 21 pkt straty do liderującego PSV.

