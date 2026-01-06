Oficjalnie. Oto nowy trener Chelsea

"Liam Rosenior przyjeżdża do Londynu dziś wieczorem przed objęciem stanowiska w Chelsea. Wywiad odbędzie się w ciągu najbliższych 24 godzin, a Rosenior ma zostać nowym trenerem w przyszłym tygodniu" - informował w niedzielny wieczór Fabrizio Romano.

To już pewne. Liam Rosenior nowym trenerem Chelsea

Na oficjalne ogłoszenie ze strony londyńskiego klubu długo nie musieliśmy czekać. We wtorek 6 stycznia o godz. 11:15 Chelsea wydała komunikat, w którym potwierdziła wcześniejsze doniesienia medialne. Liam Rosenior związał się z londyńskim klubem długim kontraktem, który obowiązywać będzie aż do 2032 roku.

41-latek dotychczas prowadził francuski RC Strasbourg, z którym udało mu się awansować do europejskich pucharów. W tegorocznej fazie ligowej Ligi Konferencji mierzył się z Jagiellonią Białystok (1:1). Teraz trafia do klubu, który był mu pisany - Strasbourg bowiem, podobnie jak Chelsea, jest własnością konsorcjum BlueCo. Tym samym ekipa z Alzacji ogrywa dla londyńskiej ekipy nie tylko piłkarzy, ale i przygotowała nowego pierwszego trenera.

- Jestem niezwykle zaszczycony tym, że zostałem mianowany trenerem Chelsea. To klub o wyjątkowym duchu i dumnej historii zdobywania trofeów. Jednocześnie zachowuję pokorę. Powierzenie mi tej roli znaczy dla mnie wszystko i chciałbym podziękować wszystkim za daną mi szansę oraz zaufanie. Dam z siebie wszystko, by odnieść sukces, na jaki ten klub zasługuje - mówił w pierwszych słowach po objęciu posady Rosenior. Anglik zwrócił się również do kibiców "The Blues".

- Chcę, aby nasi kibice byli dumni z tego, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy w każdym kolejnym meczu. To oni są duszą tego ogromnego klubu z wielką historią - stwierdził.

To największe wyzwanie w dotychczasowej karierze trenerskiej Roseniora. Wcześniej, oprócz wspomnianego Strasbourga, prowadził Hull City, a wcześniej został tymczasowym opiekunem w Derby County. W trakcie kariery piłkarskiej związany był z Hull, Brighton, Fulham czy Reading, gdzie spotkał się m.in. z Grzegorzem Rasiakiem.

Chelsea po dwudziestu kolejkach Premier League zajmuje piąte miejsce w tabeli. Do liderującego Arsenalu "The Blues" tracą siedemnaście punktów. Nieco mniej Londyńczycy tracą do podium - na tym polu strata wynosi jedenaście oczek. Głównym zadaniem Liama Roseniora będzie wprowadzenie Chelsea do Ligi Mistrzów, do której wejdą cztery najlepsze angielskie ekipy.

