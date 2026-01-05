Oto faworyt do zastąpienia Amorima w Manchesterze United

Manchester United miał koszmarny poprzedni sezon, w którym zajął dopiero 15. miejsce w Premier League. W kolejnym nie radził sobie początkowo wiele lepiej. Ruben Amorim znajdował się nieustannie w ogniu krytyki, ale ostatnie tygodnie nie były już dla niego tak nieudane. Jego zespół awansował na szóstą pozycję w ligowej tabeli, a do miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów tracił tylko 3 punkty. Mało kto zatem uważał, że Portugalczyk dalej musi bać się o posadę.

Następca Amorima już znany? To ceniony szkoleniowiec

Dzień po remisie United z Leeds władze klubu podjęły decyzję, która wzbudziła spore kontrowersje. Ruben Amorim został zwolniony z pozycji trenera wielokrotnych mistrzów Anglii. Niedługo później w przestrzeni medialnej pojawiły się spekulacje, że powodem pożegnania się z Portugalczykiem nie były wyniki sportowe, a jego nie najlepsze relacje z pionem sportowym United.

Kto zostanie następcą Amorima? "The Telegraph" twierdzi, że głównym kandydatem jest Oliver Glasner, który obecnie trenuje Crystal Palace. Najbardziej realistyczny scenariusz zakładałby, że Austriak trafiłby do Manchesteru jednak dopiero po zakończeniu trwającego sezonu. Tym samym w ciągu najbliższych kilku miesięcy United prowadziłby Darren Fletcher, który został mianowany tymczasowym trenerem.

"The Telegraph" wymienił też paru innych potencjalnych kandydatów na stanowisko trenera United. Są nimi Francesco Farioli z FC Porto, Marco Silva z Fulham, Andoni Iraola z Bournemouth oraz Roberto De Zerbi z Olympique Marsylia.