Manchester United szuka nowego trenera. Jest lista kandydatów

"Ruben Amorim opuścił stanowisko głównego trenera Manchesteru United. (...) Kierownictwo klubu z żalem podjęło decyzję, że nadszedł właściwy czas na zmianę" - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele Manchesteru United w oficjalnym komunikacie. Tym samym jasne stało się, że Portugalczyk po 14 miesiącach stracił stanowisko. Od razu rozpoczęły się więc spekulacje, kto będzie jego następcą.

Manchester United zwolnił trenera. Jest już lista kandydatów na jego miejsce

Jak na razie funkcję trenera tymczasowego objął były piłkarz i dotychczas trener drużyny do lat 18 Manchesteru United - Darren Fletcher. 41-latek ma poprowadzić pierwszy zespół w najbliższym meczu z Burnley - w środę 7 stycznia. Kibice czekają jednak na nazwisko szkoleniowca, który dołączy do klubu na stałe. Tymczasem w mediach pojawiają się już pierwsi faworyci.

Trzech wskazał włoski dziennikarz, ekspert od rynku transferowego, Nicolo Schira. - Manchester United rozważa kandydatury Olivera Glasnera, Garetha Southgate'a i Enzo Mareski jako potencjalnych nowych menedżerów - przekazał na platformie X.

Oto główny faworyt na następcę Amorima. "Najbardziej prawdopodobny cel"

Pierwszy z wymienionych Oliver Glasner to obecnie trener Crystal Palace. Austriak w zeszłym sezonie poprowadził je do zwycięstwa w Pucharze Anglii i awansował z nim do Ligi Konferencji. W przeszłości wygrał zaś Ligę Europy z Eintrachtem Frankfurt. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem tego sezonu. "Glasner jest obecnie uważany za najbardziej prawdopodobny i osiągalny cel" - napisał z kolei brytyjski "The Telegraph".

Dwaj pozostali pretendenci - Gareth Southgate i Enzo Maresca pozostają za to bez pracy. Ten pierwszy nie objął żadnej drużyny od czasu rozstania z reprezentacją Anglii w lipcu 2024. Drugi dopiero co został zwolniony z Chelsea. "The Telegraph" poza nimi wskazuje także na m.in. trenera Olympique'u Marsylia Roberto De Zerbiego oraz byłego pomocnika United Michaela Carricka (ostatnio pracował w Middlesbrough, obecnie jest bez pracy - red.). Typów jest jednak więcej.

Swoimi podzielił się także legendarny stoper Manchesteru - Rio Ferdinand. - Stawiałbym na De Zerbiego / Tuchela / Xaviego lub Darrena Fletchera, jeśli sobie poradzi? - napisał na portalu X.

Zatrudnienie Thomasa Tuchela wydaje się jednak mało prawdopodobne, bo ten obecnie pełni rolę selekcjonera reprezentacji Anglii. Interesującą opcją wydaje się Xavi, który od czasu zwolnienia z FC Barcelony pozostaje bezrobotny.