Media: Arsenal chce 16-letniego Polaka

Piłkarze Arsenalu są na dobrej drodze do zdobycia pierwszego od 22 lat mistrzostwa Anglii. Drużyna prowadzona przez trenera Mikela Artetę po 20 kolejkach ma 48 punktów, sześć więcej od Manchesteru City i Aston Villi.

Działacze Arsenalu słyną z tego, że potrafią pozyskać młodych, bardzo zdolnych piłkarzy. Teraz kolejny utalentowany zawodnik jest na radarze Arsenalu. Konto "HandofArsenal" napisało w serwisie X, że Arsenal chce pozyskać bardzo utalentowanego napastnika - Igora Tyjona z Blackburn Rovers. Prezesi lidera Premier League złożyli już nawet oferty za Tyjona.

"„Kanonierzy" złożyli dwie oferty zeszłego lata, przy czym druga – opiewająca na około 2,2 mln funtów – została odrzucona. Obecnie Arsenal prowadzi w wyścigu o podpisanie kontraktu z wysoko ocenianym napastnikiem, który od dłuższego czasu znajduje się na radarze skautów różnych klubu" - czytamy na "HandofArsenal".

Profil dodaje, że Tyjon jest związany kontraktem stypendialnym i chce zmienić klub. Miał nawet już odrzucić Blackburn kilka propozycji nowej umowy. Jeśli Arsenal go pozyska, to włączy go do swoich zespołów młodzieżowych.

"Igor Tyjon urodził się w 2008 r. w Anglii, dokąd jego rodzice wyemigrowali z Polski rok wcześniej. Karierę rozpoczął w Rochdale, a w lipcu 2023 r. przeniósł się do Blackburn Rovers. Reprezentował polską kadrę do lat 16 oraz angielską do lat 18 i ma dowolność wyboru" - pisze o nim dziennik "Przegląd Sportowy".

Tyjon w tym sezonie zagrał trzy mecze w barwach pierwszego zespołu Blackburn i pięć w młodzieżowym. W sumie wystąpił osiem razy, zdobył trzy gole i miał asystę. Cały czas czeka na premierową bramkę w drużynie seniorów.

Blackburn Rovers po 25 kolejkach z 28 punktami zajmuje 20. miejsce w Championship.