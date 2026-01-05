Ależ wieści. Zapadła decyzja ws. trenera Manchesteru United

Manchester United w niedzielne popołudnie zremisował z Leeds United (1:1). Gola dla gości zdobył Matheus Cunha i najprawdopodobniej było to ostatnie trafienie pod wodzą Rubena Amorima. Doskonale poinformowany dziennikarz "The Athletic" David Ornstein przekazał szokującą wiadomość.

Manchester United żegna się z Rubenem Amorimem

"Manchester United zwalnia Rubena Amorima z funkcji głównego trenera. 40-letni Portugalczyk został poinformowany o decyzji i odchodzi ze skutkiem natychmiastowym po 14 miesiącach, po załamaniu relacji. Darren Fletcher ma przejąć Manchester United na zasadzie tymczasowego trenera" - napisał na portalu X.

Doniesienia te potwierdza także Fabrizio Romano.

Kilka minut po podaniu tej informacji przez dziennikarzy, klub oficjalnie potwierdził rozstanie z Amorimem.

"Ruben Amorim opuścił stanowisko głównego trenera Manchesteru United. Ruben został mianowany w listopadzie 2024 roku i poprowadził drużynę do finału UEFA Europa League w Bilbao. Z Manchesterem United na szóstym miejscu w Premier League, kierownictwo klubu z żalem podjęło decyzję, że nadszedł właściwy czas na zmianę. To da drużynie najlepszą szansę na jak najwyższe miejsce w Premier League. Klub chciałby podziękować Rubenowi za jego wkład w klub i życzy mu powodzenia w przyszłości" - napisano w komunikacie.

Podano także, że drużynę w środowym meczu z Burnley poprowadzi Darren Fletcher. To były piłkarz klubu z Old Trafford. Ostatnio w pierwszej drużynie zadebiutował jego syn, Jack.