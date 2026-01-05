Romano ogłasza. Oto nowy trener Chelsea

Chelsea w Nowy Rok pożegnała Enzo Marescę - dotychczasowego trenera pierwszego zespołu, a szansę debiutu w meczu z Manchesterem City dostał człowiek, który nigdy nie pracował na tym poziomie. To nie Calum McFarlane, choć zremisował w niedzielę 1:1, dostanie jednak za zadanie prowadzenie drużyny na stałe. Media z Fabrizio Romano ogłaszają kto obejmie schedę po Maresce.

Oto nowy trener Chelsea. Polskie wątki

"Liam Rosenior przyjeżdża do Londynu dziś wieczorem przed objęciem stanowiska w Chelsea. Wywiad odbędzie się w ciągu najbliższych 24 godzin, a Rosenior ma zostać nowym trenerem w przyszłym tygodniu" - poinformował Włoch w niedzielny wieczór.

Doświadczenie Roseniora z angielskiej piłki - w roli trenera - wcale nie jest takie duże. W latach 2022-2024 prowadził samodzielnie Hull City, a wcześniej został tymczasowym opiekunem w Derby County. Najlepszy okres jego dotychczasowej przygody trenerskiej to najnowszy czas. Od lipca 2024 roku odpowiada za wyniki Strasbourga, wprowadzając klub z Alzacji do europejskich pucharów. W tym sezonie w Lidze Konferencji zremisował z Jagiellonią Białystok (1:1).

Rosenior piłkarzem był najwyżej przeciętnym. Rozegrał 141 meczów w Premier League, ale nigdy nie grał w klubie z czołówki. Zdecydowanie najwięcej spotkań zaliczył w barwach Hull City. Występował także w Fulham, Reading - w tym klubie zagrał nawet jeden mecz z Grzegorzem Rasiakiem, Brighton, Ipswich, Bristol City i Torquay.

Liam Rosenior w lipcu skończy 42 lata. Chelsea po 20 ligowych meczach zajmuje 5. miejsce w tabeli, tracąc do lidera - Arsenalu - aż 17 punktów. Do podium londyńczycy tracą już 11 punktów.