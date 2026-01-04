Nie do wiary, co się stało w meczu Liverpoolu. To była 97. minuta

Od końcówki września do drugiej połowy listopada 2025 r. Liverpool notował bardzo słabe wyniki w Premier League. Zespół Arne Slota wygrał wtedy tylko jeden z siedmiu ligowych spotkań. Potem wyniki Liverpoolu się poprawiły, a przed startem 19. kolejki mistrz Anglii był na czwartym miejscu. W drugim meczu w 2026 r. Liverpool rywalizował na Craven Cottage z Fulham, które znajduje się w dolnej połowie tabeli Premier League. Spotkanie rozpoczęło się kwadrans później w związku z interwencją medyczną.

Kontrowersje wokół gola Wirtza. A Fulham wyratowało się w ostatniej chwili

Spotkanie zaczęło się źle dla Liverpoolu, bo przegrywał już od 17. minuty. Gospodarze prowadzili akcję środkiem, a Raul Jimenez odegrał błyskawicznie piłkę w kierunku Harry'ego Wilsona, który wchodził w linię defensywy Liverpoolu. Alisson wyszedł z bramki, ale nie był w stanie odbić piłki po płaskim strzale gracza Fulham.

Liverpool dłużej utrzymywał się przy piłce, ale ani razu nie sprawił zagrożenia pod bramką Bernda Leno. W 11. minucie świetną okazję miał Cody Gakpo blisko pola karnego Fulham, ale uderzył fatalnie. Po przerwie Gakpo pokonał bramkarza rywali, natomiast Holender został złapany na spalonym.

W 57. minucie sędzia liniowy znów uniósł chorągiewkę, gdy do bramki trafił Florian Wirtz. Po dłuższej analizie VAR uznał, że liniowy się pomylił i Wirtz nie był na spalonym w momencie podania od Conora Bradleya, a Liverpool mógł cieszyć się z gola na 1:1.

Po powtórkach pokazanych przez realizatora można mieć wątpliwości, czy gol Wirtza został słusznie uznany. Na stopklatce można zauważyć, że noga Wirtza znajdowała się bliżej jaśniejszej części trawy od nogi Issy Diopa.

W 77. minucie Fulham mogło znów objąć prowadzenie. Wtedy Antonee Robinson zagrał długą piłkę w kierunku Jimeneza. Napastnik Fulham wywołał zamieszanie między Alissonem a Ibrahimem Konate, a po chwili Wilson trafił w poprzeczkę. Całą sytuację uspokoił Virgil van Dijk, wybijając piłkę poza linię.

Fulham starało się strzelić drugiego gola w samej końcówce. Liverpool przez długi czas się bronił, ale w czwartej minucie doliczonego czasu gry wyszedł na prowadzenie. Jeremie Frimpong dośrodkował piłkę w pole karne Fulham. Joachim Andersen nie zrozumiał się ze swoim bramkarzem, a z tego skrzętnie skorzystał Gakpo, strzelając gola na 2:1 z bliskiej odległości.

Wydawało się, że Liverpool już utrzyma prowadzenie do końca, ale tak się nie stało. Harrison Reed nie był pilnowany przed polem karnym Liverpoolu, więc uderzył z dystansu na bramkę Alissona. Piłka leciała w okienko, więc Brazylijczyk nie miał szans na skuteczną interwencję. To była siódma minuta doliczonego czasu gry. Radość Liverpoolu z prowadzenia trwała zatem trzy minuty.

Mecz zakończył się remisem 2:2, więc Liverpool pozostanie na czwartym miejscu z 34 punktami. Strata do prowadzącego Arsenalu wzrosła jednak do 14 punktów.