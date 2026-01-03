Trzeci dzień nowego roku i oto co zrobił Cash. Była 49. minuta

Matty Cash jest w tym sezonie czołowym zawodnikiem Aston Villi. To m.in. on pomógł drużynie odnieść 11 zwycięstw z rzędu. Ta passa zakończyła się 30 grudnia 2025 w starciu z Arsenalem. Ekipa Polaka przegrała 1:4, ale nasz rodak w tym meczu nie zagrał. Powód? Musiał pauzować za zbyt dużą liczbę żółtych kartek. Do składu wrócił w sobotę 3 stycznia 2026. Tego dnia Aston Villa podejmowała Nottingham Forest. I pozostawił po sobie dość dobre wrażenie, a przede wszystkim zapisał się w protokole meczowym. I to nie żółtym kartonikiem!

Kolejna asysta Matty'ego Casha w tym sezonie. Pomógł w zwycięstwie

Na pierwszą bramkę w sobotnim spotkaniu Premier League musieliśmy czekać aż do pierwszej minuty doliczonego czasu pierwszej połowy. Wówczas piłkę w siatce umieścił Ollie Watkins. Aston Villa poszła za ciosem już na początku drugiej odsłony.

W 49. minucie doszło do małego zamieszania przy linii bocznej, blisko pola karnego. Nottingham próbowało wyjść z kontratakiem, ale drużyna Casha przejęła piłkę. Zaczęła wymieniać między sobą krótkie podania. W końcu posłano nieco dłuższe do Polaka, który pojawił się na prawym skrzydle. Przyjął piłkę w polu karnym i błyskawicznie posłał prostopadłe podanie do Johna McGinna. Ten dołożył spokojnie nogę i futbolówka zatrzepotała w siatce.

Była to druga asysta naszego rodaka w tym sezonie Premier League. Może pochwalić się również trzema bramkami. Widać, że znajduje się w dobrej formie i raz po raz wysyła sygnały do Jana Urbana, że można mu zaufać podczas marcowych baraży o mistrzostwa świata 2026. Ostatecznie drużyna Casha wygrała 3:1, a sam Polak zszedł w 90. minucie i uzyskał dość dobre oceny. Portal SofaScore wystawił mu "7,2" w 10-stopniowej skali, co było piątą notą w zespole. Najwyższą, bo aż "8,6" uzyskał strzelec dubletu, a więc McGinn.

Aston Villa wciąż w walce o mistrzostwo Anglii. Dobre rozpoczęcie 2026 roku

Aston Villa awansowała na drugą lokatę w tabeli. Po 20 meczach ma 42 punkty na koncie. Trzy "oczka" traci do Arsenalu, aczkolwiek lider ma o jedno spotkanie rozegrane mniej. Nottingham Forest pozostał na 17. miejscu, a więc tuż nad strefą spadkową. Ma nad nią cztery punkty zapasu.