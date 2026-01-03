Absolutne szaleństwo przed hitem Premier League. Znaleźli trenera w 24 godziny

Chelsea pożegnała Enzo Marescę - trenera pierwszego zespołu - komunikatem w pierwszy dzień nowego roku. W mediach nie brakowało spekulacji dotyczących jego następcy. Przewijało się nazwisko Liama Roseniora, ale póki co to nie on poprowadzi drużynę. Szansę debiutu w meczu z Manchesterem City dostanie trener, który nigdy nie pracował na tym poziomie.

- To były szalone 24 godziny. Wir. Ale także naprawdę przyjemne i jestem naprawdę podekscytowany. Mogę tylko czuć się pozytywnie z tego powodu. To było niesamowite doświadczenie - powiedział cytowany na portalu X przez dziennikarza sportowego Bena Jacobsa.

McFarlane w lipcu objął drużynę Chelsea do lat 21. Prowadził ją między innymi w rozgrywkach Ligi Młodzieżowej UEFA, gdzie potrafił pokonać Bayern Monachium (3:2), Benficę (5:2), Ajax Amsterdam (6:3), Karabach Agdam (5:0) i Atalantę (3:1). Zremisował także z Barceloną (1:1).

Niedzielny mecz z Manchesterem City będzie dla niego wyjątkowym wydarzeniem. Nie tylko ze względu na to, że po raz pierwszy w karierze poprowadzi seniorską drużynę jako główny trener, ale także dlatego, że w latach 2020-2023... pracował w Manchesterze City.

Najpierw (2020-2021) był trenerem grup młodzieżowych, a następnie w latach 2021-2023 był asystentem trenera zespołu U-18 Bena Wilkinsona. Przez dwa lata (2023-2025) prowadził drużynę do lat 18 w Southampton. Od lutego 2025 do lipca 2025 roku awansował i odpowiadał za wyniki zespołu do lat 21.

Aż trudno uwierzyć jak szybko dostanie szansę poprowadzenia zespołu w - przez wielu uważanej za najlepszą - tak silnej lidze. Chelsea zajmuje piąte miejsce w tabeli Premier League. Do drugiego Manchesteru City traci 11 punktów.