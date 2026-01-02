Trener Bednarka i Kiwiora odejdzie?! Jest decyzja ws. przenosin do giganta

Nowy Rok rozpoczął się od trzęsienia ziemi dla fanów Chelsea. Klub zakończył współpracę z trenerem Enzo Marescą. Szkoleniowiec miał popaść w konflikt z szefostwem i sztabem medycznym. Włoski trener był niezadowolony z nadmiernej ingerencji sztabu w jego pracę. Maresca często ignorował porady lekarzy dotyczące zarządzania zdrowiem swoich piłkarzy. Czarę goryczy miały przelać problemy kondycyjne Reece'a Jamesa.

Farioli odrzucił ofertę Chelsea. Włoski trener będzie dalej pracować z Bednarkiem i Kiwiorem

Jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Mareski, miał być jego rodak Franscesco Farioli. Według informacji Fabrizio Romano Włoch odrzucił jednak ofertę The Blues i pozostanie na stanowisku trenera FC Porto.

Decyzja Farioliego to dobra informacja dla Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Polacy są ważnymi postaciami zespołu prowadzonego przez włoskiego szkoleniowca, co przekłada się na ich grę w reprezentacji, która zyskuje również dzięki zgraniu kluczowych zawodników.

Zainteresowani największych klubów nie może dziwić. Smoki spisują się w tym sezonie rewelacyjnie. Pewnie przewodzą stawce w lidze portugalskiej. Mają 5 punktów przewagi nad drugim Sportingiem. Portugalski zespół dobrze radzi sobie też w Lidze Europy, gdzie znajduje się na 8. pozycji w fazie ligowej.

Chelsea musi szukać dalej. Te nazwiska są łączone z klubem z Londynu

Z Chelsea łączony jest również Liam Rosenior. Ten ruch wydaje się bardziej prawdopodobny. Anglik pracuje w Strasburgu, czyli klubie powiązanym z The Blues. Komentator Premier League Ben Jacobs wykluczył natomiast ewentualne zatrudnienie Cesca Fabregasa i Roberto De Zerbiego.

Maresca zostawił Chelsea na 5. miejscu w lidze. Ostatnie tygodnie były jednak dla klubu ciężkie nie tylko w gabinetach. The Blues nie wygrali trzech ostatnich meczów.