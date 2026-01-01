Trzęsienie ziemi w Chelsea! Oto powód zmiany trenera

Wydawało się, że Enzo Maresca rozwija Chelsea, a klub pod jego wodzą zmierza w dobrą stronę. Zdobył Ligę Konferencji i wygrał Klubowe Mistrzostwo Świata, w finale pokonując Paris Saint-Germain (3:0). 2026 rok rozpoczął się jednak dla niego od odejścia z klubu. Komunikat wydano wczesnym popołudniem, a w mediach nie brakuje informacji odsłaniających kulisy pożegnania Włocha. Rzekomo były trzy powody jego odejścia. Żaden z nich nie jest typowo sportowym.

Dlatego Maresca został zwolniony. Dziennikarze ujawnili

"Komentarze Enzo Mareski na temat jego „najgorszych 48 godzin" zostały teraz wyjaśnione. Powiedziano mu, że chodziło o medyczne porady, które otrzymywał, dotyczące tego, ile minut mogą grać pewni gracze wracający po kontuzji. W środku klubu panowało pewne zaskoczenie, gdy Maresca ignorował te porady" - napisał dziennikarz "Daily Mail" Kieran Gill na portalu X.

Mówiąc wprost - według informacji medialnych Maresca miał ignorować zalecenia lekarzy dotyczące powrotu poszczególnych zawodników po kontuzji i grał nimi za długo. W kwestiach zdrowotnych nie do pominięcia jest także absencja Włocha na pomeczowej konferencji prasowej.

Władze klubu uznały, że Maresca wcale nie był chory i - jak czytamy w brytyjskich mediach - zachował się nieprofesjonalnie i lekceważąco wobec Willy'ego Caballero, który musiał go zastąpić.

Oliwy do ognia dodaje fakt - to trzeci powód, który pojawia się w doniesieniach dziennikarzy - że Maresca znów został połączony z powrotem do Manchesteru City, gdzie rozkwitał jako młody trener u boku Pepa Guardioli. W sezonie 22/23 był asystentem Katalończyka. Teraz mógłby go zastąpić po sezonie.

"Enzo Maresca poinformował Chelsea (dwukrotnie pod koniec października i ponownie w połowie grudnia po komentarzach po meczu z Evertonem), że rozmawiał z osobami związanymi z Manchesterem City na temat stanowiska menedżera Manchesterze City. Umowa z Chelsea zobowiązywała 45-latka do tego" - dodał dziennikarz "The Athletic" David Ornstein, także na swoim profilu na portalu X.

Enzo Maresca poprowadził Chelsea w 90 meczach i osiągnął średnią dwóch punktów na mecz, która uznawana jest za dobry wynik. Wygrał 55 spotkań, 16 zremisował i 21 przegrał. Wcześniej z sukcesami prowadził Leicester City, które pod jego wodzą wygrało Championship i zanotowało awans do Premier League.