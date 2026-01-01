Media: Oto główny kandydat na nowego trenera Chelsea!

Maresca to jeden z wielu szkoleniowców (obok choćby Mikela Artety czy Vincenta Kompany'ego), którzy "wyszli spod ręki" Pepa Guardioli. W latach 2022-2023 Włoch pracował bowiem w Manchesterze City jako asystent Hiszpana, a wcześniej prowadził młodzieżowy zespół angielskiego klubu. Z czasem zaczął wzbudzać coraz większe zainteresowanie innych drużyn Premier League. Przez rok był głównym trenerem Leiceister City, a następnie trafił właśnie do Chelsea.

To on zastąpi Maresce? Mamy faworyta

Jeszcze niedawno Włoch zbierał w Londynie świetne recenzje. W poprzednim sezonie jego zespół zajął przyzwoite, czwarte miejsce w Premier League i triumfował w Lidze Konferencji. Niedługo później natomiast okazał się najlepszy w Klubowych Mistrzostwach Świata w USA. W międzyczasie Chelsea wydało sporo pieniędzy na transfery - sprowadziło do zespołu takich graczy jak Jamie Gittens, Alejandro Garnacho, Joao Pedro czy Estevao.

W ostatnich tygodniach gra angielskiej ekipy nie wyglądała jednak porywająco. Na dodatek według doniesień medialnych Maresca miał nie znajdować się w dobrych stosunkach z władzami klubu. Nic więc dziwnego, że jego przygoda w Londynie właśnie dobiegła końca. 1 stycznia Chelsea ogłosiła, że rozwiązało umowę z włoskim szkoleniowcem.

Kto go zastąpi w roli głównego trenera? Jak donosi dziennikarz Ben Jacobs, głównym kandydatem jest Liam Rosenior. To Anglik pracujący obecnie w Strasbourgu, a więc klubie, który ma tego samego właściciela co Chelsea. Jest uważany za jednego z najzdolniejszych trenerów młodego pokolenia w Europie. Jego zespół zajmuje obecnie 7. miejsce w Ligue 1.

Jacobs dodaje, że Chelsea nie jest zainteresowane usługami Cesca Fabregasa oraz Roberto De Zerbiego.