Chelsea pod wodzą Enzo Mareski nie punktowała najgorzej - średnio zdobywała 1,97 pkt/mecz - ale po wygranej z Barceloną (3:0) w Lidze Mistrzów zespół się zaciął. Od tego czasu klub wygrał tylko jeden mecz ligowy - 2:0 z Evertonem - oraz spotkanie EFL Cup z Cardiff City (3:1).

Trener Chelsea zwolniony w Nowy Rok!

I choć kiepskie wyniki oczywiście nie pomagały trenerowi, to jego relacje z zarządem klubu znacząco się pogorszyły... po zwycięstwie z Evertonem. A wszystko przez to, że Maresca stwierdził wtedy, że wcześniejsze 48 godzin to był jego najgorszy czas w klubie - możemy przeczytać o szczegółach na łamach "The Guardian". Szkoleniowcowi nie pomogło też to, że nie wyjaśnił, co dokładnie ma przez to na myśli.

Maresca nie pojawił się też na konferencji prasowej po meczu z Bournemouth (2:2), gdy tłumaczył się złym samopoczuciem - to również nie wpłynęło pozytywnie na jego relację z klubem.

Angielskie media pisały w czwartek 1 stycznia o odejściu trenera Chelsea jak o fakcie dokonanym. Wydawało się, że jedyną niepewnością jest, czy klub faktycznie ogłosi decyzję jeszcze dzisiaj.

Teraz już wiemy, że tak. Chelsea właśnie poinformowała, że Maresca nie jest już jej trenerem. Na razie nie są znane szczegóły tego rozstania - oficjalny komunikat jest lakoniczny i zawiera jedynie podstawową informacją o zwolnieniu oraz standardowe podziękowania.

Według "The Guardian" jednym z kandydatów na zastąpienie Mareski jest Liam Rosenior - obecny trener RC Strasbourg.

Mecz Manchester City - Chelsea odbędzie się 4 stycznia o godzinie 18:30. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.