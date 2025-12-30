Fabiański wprost o swojej przyszłości. Wymowne słowa

Kiedy kontrakt Łukasza Fabiańskiego z West Hamem wygasł, to polski bramkarz nie miał klubu przez trzy miesiące. Później jednak ponownie związał się roczną umową z "Młotami". Obecnie Polak leczy uraz. W tym sezonie jak na razie rozegrał tylko jedno spotkanie. To wszystko sprawia, że rodzą się pytania, czy Fabiański zamierza kontynuować karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Jasna zapowiedź byłego reprezentanta Polski. "Powoli trzeba wygaszać ten ogień"

- Na tę chwilę chcę przetrwać obecny sezon, a później zastanowię się, co dalej - podkreślił Fabiański w rozmowie z WP SportoweFakty.

40-latek zdaje sobie sprawę, że powoli należy myśleć o tym, co będzie działo się po zakończeniu kariery. Na ten moment wydaje się, że jego głównym zajęciem będzie prowadzenie treningów w akademii bramkarskiej. To projekt, w którym poza nim będą uczestniczyć inni byli reprezentanci Polski - Artur Boruc oraz Wojciech Kowalewski.

- Myślę, że powoli trzeba wygaszać ten ogień i zacząć przygotowywać się na lata, które czekają mnie po piłkarskiej karierze - dodał Fabiański.

Boruc wskazał problem. "To ważny temat"

Sportowcom nie jest łatwo odnaleźć się po zakończeniu kariery. Przekonał się o tym Boruc, wspólnik Fabiańskiego. Nie raz przyznawał, że mierzył się nawet z "małą depresją".

Fabiański był zaskoczony tym, że jego starszy kolega otworzył się w taki sposób, bo dotychczas rzadko mu się to zdarzało. Jednocześnie bramkarz West Hamu bardzo docenia zachowanie Boruca.

- Uważam, że to super sprawa, że Artur podzielił się swoim doświadczeniem. Latem nie miałem klubu dość długo i budząc się rano, nie miałem pozytywnych odczuć. To ważny temat, a perspektywa Artura może okazać się pomocna następnej generacji zawodników - podkreślił Fabiański.

Już na początku 2026 roku Fabiański, Boruc i Kowalewski rozpoczną treningi z grupą młodych bramkarzy. Kto wie, być może będą pracować z przynajmniej jednym przyszłym reprezentantem Polski.