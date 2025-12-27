Salah jednym wpisem rozsierdził muzułmanów. "Bój się Boga"

Mohamed Salah jest zdeklarowanym muzułmaninem, ale nie przeszkadza mu to w celebrowaniu świąt Bożego Narodzenia. To od lat kość niezgody pomiędzy arabskim społeczeństwem - jego głęboko wierzącą i konserwatywną częścią i tą bardziej liberalną. Nie inaczej stało się tym razem. Salah w swoich mediach społecznościowych opublikował zdjęcie córek na tle choinki. W komentarzach spotkał go hejt ze strony świata muzułmańskiego.

Salah wrzucił zdjęcie. I się zaczęło

"Myślałem, że nie będziesz obchodził tego święta, które jest zakazane w naszej wierze" - napisał jeden z komentujących.

"Chociaż nigdy nie grałeś w Manchesterze City, byłeś dla mnie inspiracją. Jednak po tym tweecie nie mogę już uważać cię za wzór do naśladowania. Złamałeś mi serce. Jeśli nie usuniesz tego tweeta, przestanę cię obserwować" - dodał kolejny. "Jesteś muzułmaninem… musisz szanować swoją narodowość i kulturę… co pokazujesz milionom ludzi?" - pytał użytkownik.

"Bracie, bój się Boga dla własnego dobra - jesteś muzułmaninem, a miliony podążają za tobą i cię kochają" - uzupełniał komentujący.

Są jednak postaci, które biorą Salaha w obronę. Portal sports.ru przypomniał słowa Dejana Lovrena z 2023 roku. "Wiedziałem, że Mo ma dobre serce, ale fakt, że ustawił choinkę w swoim domu, pokazuje, jak otwarte jest jego serce i umysł dla każdego z was, drodzy ludzie. Okazuje miłość i uczucie ludziom bez rodzin, w czasach wojny i nienawiści" - mówił chorwacki obrońca.

Warto przypomnieć, że Salah - który obecnie z reprezentacją Egiptu przebywa na Pucharze Narodów Afryki - w 2023 roku przy okazji Bożego Narodzenia apelowa do Izraela, by ten zaprzestał ataków na Palestyńczyków i Strefę Gazy. Prosił również o solidarność z pokrzywdzonymi cywilami.