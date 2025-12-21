Tak Anglicy podsumowali Casha po meczu. Nie mają wątpliwości

Matty Cash w trwającym sezonie często jest chwalony - zwłaszcza za grę w ofensywie. Nic dziwnego - w swoim dorobku ma chociażby gole strzelone Manchesterowi City i Arsenalowi. W niedzielne popołudnie na Villa Park zagrał przeciwko kolejnej słynnej drużynie. W hicie 17. kolejki Premier League jego Aston Villa zagrała z Manchesterem United.

Anglicy ocenili Casha. Niestety, są jednogłośni

Niestety, polski obrońca zanotował słodko-gorzki występ. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy to po jego błędzie Manchester zdobył gola. Patrick Dorgu zabrał mu piłkę, zagrał do Matheusa Cunhi, a Brazylijczyk pokonał Emiliano Martineza. W drugiej połowie Cash znów stoczył pojedynek z Duńczykiem - tym razem przyjął strzał Dorgu na ciało.

Ostatecznie Aston Villa wygrała spotkanie 2:1, a jej bohaterem został Morgan Rogers, który zdobył oba gole. Dla zespołu z Birmingham to dziesiąta wygrana z rzędu i potwierdzenie dobrej dyspozycji. A jak dyspozycję Casha oceniły angielskie media? Tradycyjnie wystawiły piłkarzom oceny w skali 1-10.

"Popełnił poważny błąd, który doprowadził do wyrównania wyniku na 1:1, ale zrekompensował to bolesnym blokiem, który zapobiegł drugiemu wyrównaniu" - skomentował portal astonvillareview.com, oceniając go na "5". Równie nisko oceniono tylko Olliego Watkinsa.

"Popełnił błąd, który doprowadził do wyrównującego gola dla United, ponieważ został przyłapany na zwlekaniu z piłką przez Dorgu, który asystował Cunhi. Cash miał również problemy z podaniami w innych momentach, co powodowało niepotrzebne straty piłki. Trochę zrehabilitował się świetnym blokiem, który uniemożliwił Dorgu zdobycie bramki w drugiej połowie, ale to nie wystarczyło" - napisał portal birminghamworld.co.uk, oceniając go na "4".

"Villa straciła bramkę tuż przed przerwą z powodu nieuwagi Casha, który nie był tak groźny w ataku jak zwykle" - napisał portal astonvilla.news.co.uk.

Postępy Casha w Premier League z pewnością z uwagą śledzi Jan Urban. Pod wodzą obecnego selekcjonera reprezentacji obrońca Aston Villi przeżywa najlepszy czas w reprezentacyjnej karierze. Zdobywał gole z Holandią i Finlandię, a w marcu polscy kibice będą na niego liczyć w barażach o MŚ. Cash to 23-krotny reprezentant Polski, dla której zdobył cztery gole.