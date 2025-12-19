Lawina spekulacji wokół Pepa Guardioli. W końcu przerwał milczenie

Pep Guardiola stworzył w Manchesterze jeden z największych zespołów swoich czasów. Od kiedy Hiszpan objął stery w City klub wielokrotnie zdobywał mistrzostwa Anglii, Puchary Anglii i Puchary Ligi Angielskiej (EFL Cup). Co jednak najważniejsze Guardiola dał angielskiemu klubowi upragniony triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów, który w sezonie 2022/23 został zwieńczony potrójną koroną. Coraz częściej pojawiają się pytania kiedy zakończy się złota era Hiszpana na Etihad Stadium.
Głos w sprawie swojej przyszłości postanowił zabrać sam Guardiola. Hiszpan odniósł się do spekulacji podczas konferencji prasowej przed ligowym meczem z West Hamem. Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że Hiszpan miałby odejść z City z końcem sezonu, a w jego miejsce klub miałby zatrudnić Marescę z Chelsea.
- W ostatnich trzech, czterech latach regularnie pytacie mnie o moją przyszłość. Pewnie prędzej czy później odejdę z Manchsteru City. Może w wieku 75 lub 76 lat - żartuje Guardiola.
- Mój kontrakt jest jeszcze ważny przez 18 miesięcy. Jestem niezwykle zadowolony z tego jak rozwija się mój zespół - dodał Hiszpan.
Pep Guardiola pracuje w Manchesterze od 2016 roku. Mimo wielu lat w klubie wciąż ma pomysł na zespół. The Citizens w tym sezonie walczą o wszelkie możliwe trofea. W lidze zajmują drugie miejsce, tracąc 2 punkty do Arsenalu. W Lidze Mistrzów znajdują się na wysokiej czwartej pozycji, z dużymi szansami na bezpośredni awans do najlepszej ósemki.
Podopieczni Guardioli kolejne spotkanie zagrają w sobotę, 20 grudnia o 16:00. Ich rywalem w ligowym meczu będzie znajdujący się na 18. miejscu West Ham. Piłkarze z Manchesteru we wszystkich rozgrywkach nie przegrali od 6 meczów.