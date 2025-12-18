Słynny klub na skraju upadku! Jest wniosek o likwidację

Reading FC to klub, którego fanom Premier League przedstawiać nie trzeba. Ostatnie lata dla kibiców angielskiej drużyny nie są jednak dobre. Reading opuściło szeregi najwyższej klasy rozgrywkowej w 2013 roku. Kolejną dekadę drużyna spędziła w Championship. W 2023 klub odnotował kolejny spadek tym razem do League One. Zespół zmagał się wówczas z problemami finansowymi, za które odjęto Reading sześć punktów, gdyby nie to utrzymałby się w Championship. Aktualnie Reading zajmuje 18. miejsce w League One.

Reading z wnioskiem o likwidację

Angielski "The Sun" podaje, że zasłużony klub zmaga się z wnioskiem o likwidację wydanym przez byłego dyrektora generalnego Nigela Howe'a. W maju klub został zakupiony przez byłego właściciela Wycombe, Roba Couhiga. Wcześniej Reading należało do Daia Yongge, za którego rządów funkcję dyrektora generalnego pełnił Howe. Reading wydało oświadczenie, w którym potwierdziło, że jest w sporze z byłym działaczem. Klub zaprzeczył również wszelkim skierowanym w swoją stronę oskarżeniom.

- Biorąc pod uwagę trwający spór i potencjalne postępowania prawne, klub nie będzie na razie udzielał dalszych komentarzy - czytamy w oświadczeniu Reading FC.

Konflikt fanów Reading z byłym właścicielem trwa od dawna

Poprzednie władze nie są dobrze wspominane przez fanów Reading. Kibice stworzyli kampanię "Sell Before We Dai" uderzającą w Daia Yongge. W jej ramach zorganizowano kilka protestów, pamiętnym wydarzeniem było rzucanie piłek tenisowych na boisko podczas meczu z Burton Albion we wrześniu 2023 r.

Obecny właściciel Rob Couhig chciał kupić Reading już we wrześniu 2024 r., jednak umowa nie doszła do skutku. Biznesmen wspólnie ze swoim wspólnikiem Toddem Trosclairem sfinalizował zakup w maju, bieżącego roku. Nowe władze powitano jak wybawców od poprzednich rządów. Fani podkreślali, że klub w erze Yongge cofnął się w rozwoju pod każdym kątem. Spadek zanotowała pierwsza drużyna, kobiecy zespół został praktycznie rozwiązany.

Reading zajmuje 18. miejsce w tabeli League One. Wygrało w tym sezonie 5 z 19 meczów. W październiku trenerem klubu został Leam Richardson, który zastąpił Noela Hunta. W najbliższej kolejce Reading zagra z Luton.