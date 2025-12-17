Na to czekali wszyscy kibice! TVP przejmuje prawa do prestiżowych rozgrywek

Dużo dzieje się ostatnio wokół TVP Sport i ich praw do transmitowania rozgrywek piłkarskich. Ostatnio stracili hiszpański Puchar Króla, który trafił na antenę Eleven Sports. Jednak dziennikarz Kanału Sportowego Mateusz Borek twierdził, że Telewizja Polska wkrótce zrekompensuje swoim widzom tę stratę poprzez zakup praw do transmisji Pucharu Anglii. Rozgrywki te od ponad roku nie były dostępne w Polsce. Po tym, jak w 2024 roku Eleven Sports nie kontynuowało zakupu praw do transmisji, w sezonie 2024/25 nikt w naszym kraju nie transmitował nawet finału między Crystal Palace a Manchesterem City.

Dyrektor TVP potwierdza. Puchar Anglii wraca do polskiej telewizji

Teraz w końcu ulegnie to zmianie. Zakup przez TVP Sport praw do pokazywania FA Cup potwierdził na Facebooku dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut. I to już od bieżących rozgrywek. - TVP Sport pozyskało prawa do transmitowania meczów Pucharu Anglii. Przez trzy najbliższe lata widzowie będą mogli oglądać mecze najstarszych piłkarskich rozgrywek świata na naszej antenie i internecie. Zaczynamy już od sezonu 2025/26 - napisał Sygut.

Oto szczegóły nowej umowy TVP

W dalszej części wpisu objaśnił, że w każdym sezonie, do którego zakupiła prawa (2025/26, 2026/27 i 2027/28) TVP Sport pokaże łącznie 80 spotkań. Będzie to konkretnie 79 meczów Pucharu Anglii, a także poprzedzające każdy sezon Premier League starcie o Tarczę Wspólnoty. To angielskie odpowiednik Superpucharu Polski, czyli mecz między mistrzem Anglii a triumfatorem FA Cup.

Puchar Anglii zadebiutuje na antenach TVP Sport już w styczniu 2026 roku, gdy rozegrane zostaną spotkania III rundy (10-12 stycznia). Największymi hitami będą aż cztery starcia między zespołami z Premier League: Aston Villa (Matty Cash) - Tottenham, Manchester United - Brighton, Everton - Sunderland oraz Newcaste United - Bournemouth. Obrońca tytułu, czyli Crystal Palace, zacznie od wyjazdowego starcia z szóstoligowym Macclesfield FC.