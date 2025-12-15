Policzyli do ośmiu! Szaleństwo w meczu Manchesteru United

W poniedziałkowy wieczór na kibiców czekało interesujące starcie. Manchester United podejmował na własnym stadionie Bournemouth w Premier League. Faworytem rywalizacji byli gospodarze. To, co wydarzyło się w tym spotkaniu, przejdzie do historii. Tylu zwrotów akcji dawno świat futbolu nie widział.

Co za mecz na Old Trafford! Worek goli

Pierwsza połowa należała do Manchesteru, szczególnie pod względem ataków na bramkę. Zdecydowanie przeważali w tym elemencie, ale na tablicy wyników tej przewagi widać nie było. Po 45 minutach gospodarze prowadzili 2:1 po golach Amada Diallo i Casemiro. Dla Bournemouth strzelił Antoine Semenyo. To zwiastowało zaciętą drugą połowę, ale aż tak wielu emocji i bramek chyba nikt się nie spodziewał.

Kolejne 45 minut było bowiem istnym szaleństwem. Już po siedmiu minutach to goście wyszli na prowadzenie. Najpierw wyrównał Evanilson, a później na 3:2 strzelił Marcus Tavernier. United nie zamierzało jednak odpuszczać. Efekt? Trafienie Bruno Fernandesa z 77. minuty. To nie było ostatnie słowo Manchesteru. Już dwie minuty później na 4:3 strzelił Matheus Cunha. Gospodarze powoli "witali się z gąską", choć na murawie wciąż sporo się działo. Manchester nie mógł być pewny wygranej. I ta ostatecznie uciekła United. W 84. minucie wyrównanie Bournemouth dał Eli Junior Kroupi.

Mecz ostatecznie skończył się wynikiem 4:4. Co to oznacza dla obu drużyn w kontekście tabeli? United awansowało na szóstą lokatę. Po 16 meczach ma 26 punktów na koncie. A co z Bournemouth? Zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 21 "oczek". W tabeli jest bardzo ciasno!