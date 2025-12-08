Dzieje się! Slot powiedział, co myśli o zachowaniu Salaha

Po zakończeniu poprzedniego sezonu, w którym to Liverpool wywalczył mistrzostwo Anglii z przewagą aż 10 punktów nad Arsenalem, chyba nikt nie spodziewał się tego, co będzie się z nim działo w kolejnym. Prezentuje się fatalnie. Jego formę najlepiej odzwierciedla pozycja w lidze - 9. miejsce po 15 spotkaniach. W klubie wrze, ale prawdziwą bombę odpalił Mohamed Salah, bohater minionego sezonu, nominowany do Złotej Piłki. Teraz rzadko dostaje szansę gry. Nie dostał jej nawet w sobotnim spotkaniu z Leeds United (3:3), co przelało w nim czarę goryczy.

- Jestem bardzo rozczarowany. Zrobiłem tak wiele dla tego klubu przez lata, a zwłaszcza w zeszłym sezonie. Teraz siedzę na ławce rezerwowych i nie wiem, dlaczego. Mam wrażenie, że klub mnie poświęcił. Tak właśnie się czuję. Ktoś chciał, abym to ja poniósł całą winę za obecną sytuację - mówił Egipcjanin i odniósł się do relacji z Arne Slotem. - Wielokrotnie mówiłem, że mamy dobre relacje z Arne Slotem, a teraz nie mamy żadnych - ujawnił.

Mohamed Salah zszokował. Arne Slot odpowiada

Salah nie pozostał bezkarny po tych wypowiedziach i spotkały go konsekwencje. Nie otrzymał powołania na najbliższy mecz Ligi Mistrzów. "Decyzja o pozostawieniu go w domu została podjęta przy pełnym poparciu Slota. W najlepszym interesie wszystkich zaangażowanych stron leży to, aby Salah miał krótki okres przerwy, biorąc pod uwagę charakter i czas jego publicznych wypowiedzi" - czytamy na łamach BBC.

W końcu do wypowiedzi Egipcjanina odniósł się sam Slot. Dokonał tego na poniedziałkowej konferencji prasowej. Stwierdził, że nie jest pewny, że słowa o braku relacji były skierowane na pewno pod jego adresem. - Trudno mi stwierdzić, o kim mówił - zaczął. - Nie sądzę [by ktoś uwziął się na niego, przyp. red.]. Oczywiście ma prawo czuć to, co czuje, ale nie ma prawa dzielić się tym z mediami - podkreślał Slot.

I jak przyznał, bardzo zaskoczyły go wypowiedzi Salaha. Nic bowiem nie wskazywało na to, że mogą paść. - Był bardzo uprzejmy i ciężko trenował przed weekendem, dlatego jego komentarze były dla mnie zdumiewające - dodawał trener. Czy nie zobaczymy już gwiazdora w barwach Liverpoolu? - Jestem głęboko przekonany, że zawsze istnieje możliwość powrotu po zawodnika - przekonywał.

Pierwszy mecz Liverpoolu w tym sezonie LM bez Salaha

Tym samym Salaha zabraknie w meczu z Interem Mediolan we wtorek. A przecież to niezwykle istotne starcie dla Liverpoolu. Po pięciu kolejkach Anglicy plasuję się na odległym, 9. miejscu z dziewięcioma punktami na koncie. To efekt trzech zwycięstw i dwóch porażek. W lepszej sytuacji są Włosi, bo uzbierali 12 "oczek", co daje im 4. lokatę. W dotychczasowej edycji europejskich pucharów Salah wystąpił w każdym ze spotkań - zdobył jedną bramkę i tyle samo asyst. Na murawie w LM spędził 314 minut.