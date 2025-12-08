Salah odpalił bombę, Liverpool reaguje. Krótka piłka

- Wielokrotnie mówiłem, że mamy dobre relacje z Arne Slotem, a teraz nie mamy żadnych. Myślę, że ktoś nie chce mnie w klubie [...] Kiedyś dużo rozmawialiśmy z trenerem. Teraz nie ma między nami żadnej relacji. To była dobra relacja, a teraz nagle jej nie ma. Wczoraj powiedział mi, że nie zagram w pierwszym składzie. On zna moje odczucia. Nie akceptuję tej sytuacji, bo zrobiłem wiele dla klubu. Po tym wszystkim co zrobiłem, to naprawdę boli - wypalił w sobotę Mohamed Salah po remisie Liverpoolu z Leeds United (3:3). Egipcjanin ostatnie trzy mecze zaczynał na ławce rezerwowych.

Liverpool podejmuje działania ws. Mohameda Salaha

Słowa Egipcjanina poniosły się po świecie i można się było zastanawiać, jak zareagują Liverpool oraz trener Arne Slot. Odpowiedź poznaliśmy w poniedziałek, gdy Liverpool opublikował kadrę na kolejny mecz w Lidze Mistrzów. Otóż próżno na niej szukać nazwiska Mohameda Salaha.

Portal The Athletic przekazał, że taką decyzję podjęto po rozmowie dyrektora sportowego Richarda Hughesa z trenerem Arne Slotem i właścicielami "The Reds". Ma to podkreślić poparcie, jakim cieszy się szkoleniowiec wewnątrz klubu.

"Liverpool nie uważa wykluczenia egipskiego piłkarza z meczu z Interem za działanie dyscyplinarne, a decyzję tę rozpatruje się w oderwaniu od kontekstu, nie mając wpływu na ewentualne powołanie Salaha na sobotni mecz Premier League u siebie z Brighton" - czytamy. "Salah nie poniesie dalszych konsekwencji dyscyplinarnych za swoje komentarze i uważa się, że zarówno zawodnik, jak i klub skorzystają z krótkiej przerwy" - dodano. Jednocześnie zdaniem źródła Liverpool nie myśli o sprzedaży Salaha w trakcie zimowego okienka transferowego.

W obecnym sezonie Mohamed Salah wystąpił w 19 spotkaniach, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował trzy asysty. Kolejny mecz Liverpool rozegra we wtorek 9 grudnia o godz. 21:00 na wyjeździe z Interem Mediolan.