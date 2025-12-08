Mohamed Salah zagrał w 19 meczach tego sezonu w barwach Liverpoolu, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Ostatnio Egipcjanin zaczął częściej pojawiać się na ławce rezerwowych. Tuż po meczu Liverpoolu z Leeds United (3:3) Salah spotkał się z dziennikarzami i wypalił wprost ws. jego relacji z trenerem Arne Slotem. - Mam wrażenie, że klub mnie poświęcił. Tak właśnie się czuję. Ktoś chciał, abym to ja poniósł całą winę za obecną sytuację. Kiedyś dużo rozmawialiśmy z trenerem. Teraz nie ma między nami żadnej relacji - mówił Salah.

Rooney mówi wprost nt. Salaha. "Niszczy swoją reputację"

Wayne Rooney wypowiedział się o zachowaniu Salaha w podcaście "The Wayne Rooney Show" w BBC. Legendarny napastnik Manchesteru United nie zgadza się z podejściem gwiazdy Liverpoolu.

- Slot musi pokazać swój autorytet, wciągnąć Mohameda w dyskusję i powiedzieć: "nie podróżujesz z zespołem, bo to, co powiedziałeś, jest niedopuszczalne". Jedź na Puchar Narodów Afryki i niech to wszystko się uspokoi. Gdybym ja był Slotem, Salaha już nie byłoby w drużynie. Tak czy inaczej, trzeba to szybko rozwiązać. On absolutnie niszczy swoją reputację w Liverpoolu. Byłoby dla niego smutne, gdyby to wszystko zmarnował. Źle to wszystko zrobił - powiedział.

Rooney mówi też wprost, że można było się tego spodziewać, że Salah wyląduje na ławce rezerwowych po słabszych meczach.

- Czas nas wszystkich goni, a w tym sezonie Salah nie prezentował się najlepiej, nie był w szczytowej formie. Chciałoby się zobaczyć, jak zakasuje rękawy i mówi: "dobra, to wam pokażę". Był absolutnie niesamowity dla Liverpoolu, ale to był brak szacunku wobec jego kolegów z zespołu, trenera i kibiców. Salah swoimi słowami wręcz zrzucił winę na Liverpoolu. Musi być w najlepszej formie w każdym tygodniu, by utrzymać się w zespole - dodał Anglik.

Salah ma ważny kontrakt z Liverpoolem do czerwca 2027 r. Egipcjanin nie może narzekać na brak zainteresowania na rynku transferowym, głównie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Głównie w kontekście Salaha wymienia się Al-Hilal i Al-Qadsiah.

Salah jest rozczarowany sytuacją w Liverpoolu. "Nie akceptuję tego"

W trakcie wspomnianego wywiadu Salah wylał swoje żale na klub i na trenera. Niewykluczone, że najbliższe tygodnie będą dla niego ostatnimi w roli piłkarza Liverpoolu.

- Jestem bardzo rozczarowany. Zrobiłem tak wiele dla tego klubu przez lata, a zwłaszcza w zeszłym sezonie. Teraz siedzę na ławce rezerwowych i nie wiem dlaczego. Latem otrzymałem od klubu wiele obietnic, a ostatnio w trzech kolejnych meczach byłem na ławce rezerwowych. Nie akceptuję tej sytuacji, bo zrobiłem wiele dla klubu. Po tym wszystkim, co zrobiłem, to naprawdę boli. Panuje narracja, by poświęcić Mo, bo jest problemem w drużynie. Nie uważam, że jestem problemem - podsumował Salah.

