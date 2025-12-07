Salah odpalił bombę. To już koniec? "Nie ma między nami żadnej relacji"

Podopieczni Arne Slota już w kolejnym meczu zawiedli swoich fanów, bo tym razem zaledwie zremisowali z beniaminkiem Premier League. Strata punktów była tym bardziej bolesna, że nadeszła już w doliczonym czasie gry. A przecież to właśnie ekipa "The Reds" kojarzy się z odwracaniem losów meczu na swoją korzyść w samych końcówkach. "Liverpool już był w ogródku i witał się z gąską... a wtedy nadeszła 96. minuta. Po rzucie rożnym najlepiej w polu karnym odnalazł się Ao Tanaka. Japończyk z pięciu metrów uderzył z całych sił i pokonał Alissona - Leeds sensacyjnie urwało punkt z wciąż urzędującym mistrzom" - napisał dziennikarz Sport.pl, Mateusz Gaweł.

Salah odpalił się w mediach. "Mam wrażenie, że klub mnie poświęcił"

Mohamed Salah całe spotkanie z Leeds spędził na ławce rezerwowych. Po remisie nie gryzł się w język. W ostrych słowach wypowiedział się na temat swojej sytuacji oraz uderzył zarówno w klub, jak i trenera.

- Jestem bardzo rozczarowany. Zrobiłem tak wiele dla tego klubu przez lata, a zwłaszcza w zeszłym sezonie. Teraz siedzę na ławce rezerwowych i nie wiem, dlaczego - rozpoczął Salah.

- Mam wrażenie, że klub mnie poświęcił. Tak właśnie się czuję. Ktoś chciał, abym to ja poniósł całą winę za obecną sytuację. Latem otrzymałem od klubu wiele obietnic, a ostatnio w trzech kolejnych meczach byłem na ławce rezerwowych - kontynuował 33-latek.

Salah opisał też, jakie obecnie panują stosunki pomiędzy nim a trenerem: - Wielokrotnie mówiłem, że mamy dobre relacje z Arne Slotem, a teraz nie mamy żadnych. Myślę, że ktoś nie chce mnie w klubie [...] Kiedyś dużo rozmawialiśmy z trenerem. Teraz nie ma między nami żadnej relacji. To była dobra relacja, a teraz nagle jej nie ma. Wczoraj powiedział mi, że nie zagram w pierwszym składzie. On zna moje odczucia. Nie akceptuję tej sytuacji, bo zrobiłem wiele dla klubu. Po tym wszystkim co zrobiłem, to naprawdę boli.

Salah pożegna się z Liverpoolem?

Mohamed Salah trafił do Liverpoolu w 2017 roku. W barwach tego klubu zdobył m.in. Ligę Mistrzów, dwa mistrzostwa Anglii, krajowy puchar czy klubowe mistrzostwo świata. W 420 meczach dla "The Reds" zdobył 250 bramek i zaliczył 116 asyst.

Salah: - Nie sądzę, aby w całej Premier League ktokolwiek strzelił więcej goli i miał więcej asyst, odkąd tu przyszedłem. Gdybym był gdzie indziej, wszyscy poszliby do mediów, aby bronić zawodnika. A panuje narracja, by poświęcić Mo, bo jest problemem w drużynie. Nie uważam, że jestem problemem.

- Powiedziałem rodzinie, żeby przyjechała na mecz z Brighton. Nie wiem, czy zagram, czy nie, ale zamierzam się nim cieszyć. W myślach będę się cieszył tym meczem, bo nie wiem, co się później wydarzy. Będę na Anfield, żeby pożegnać się z kibicami i pojechać na Puchar Afryki, ale nie wiem, co będzie później - zakończył Egipcjanin.

Tak ostry wywiad może oznaczać rychły koniec Salaha w Liverpoolu. W końcu nawet gwiazda pokroju Cristiano Ronaldo po ostrej krytyce Manchesteru United u Piersa Morgana musiała pożegnać się z klubem. W mediach mówi się o tym, że 33-latkiem zainteresowane są m.in. kluby z Arabii Saudyjskiej.