Matty Cash pobił rekord! Anglicy nie mogą wyjść z podziwu

"Matty Cash nie zwalnia tempa! Reprezentant Polski jeszcze kilka dni temu zanotował asystę w spotkaniu ligowym, a w sobotę dołożył do tego gola. Piłkarz Aston Villi popisał się niesamowitą umiejętnością wykończenia akcji. Gol Polaka przyczynił się do tego, że Aston Villa sprawiła niespodziankę i zdobyła trzy punkty w meczu z Arsenalem, liderem Premier League. Zespół Unaia Emery'ego bramkę na 2:1 strzelił w 95. minucie!" - pisał Dawid Franek ze Sport.pl.

Matty Cash z golem i wysokimi ocenami. Anglicy go docenili

To zwycięstwo było o tyle istotne, że nie tylko pozwoliło zbliżyć się na ledwie trzy punkty do Arsenalu, ale i awansować na drugą lokatę. I oczywiście Cash miał w tym spory udział. A to nie koniec. Został również najskuteczniejszym Polakiem w historii Premier League. Było to jego 10. trafienie. Wcześniej pozycję lidera dzielił z Janem Bednarkiem - dziewięć goli. Obecnie na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Mateusz Klich - pięć bramek.

Cash spędził na murawie aż 87 minut i wypracował całkiem solidne statystyki. Miał dwa pojedynki powietrzne, wszystkie wygrał. Popisał się jednym skutecznym dryblingiem, czterokrotnie wybił piłkę, oddalając zagrożenie. Raz udało mu się też przechwycić futbolówkę. I za te wszystkie dokonania zgarnął bardzo pozytywne recenzje.

Portal SofaScore ocenił go aż na "7,8" w 10-stopniowej skali. Była to najlepsza nota tego spotkania. Taką samą mógł pochwalić się Emiliano Martinez, bramkarz Aston Villi. Jeszcze wyżej, bo "8" Polakowi wystawił portal astonvillanews.co.uk. Była to druga najwyższa ocena. Wyższą uzyskał tylko Boubacar Kamara, który asystował przy decydującym trafieniu dla Aston Villi. Zresztą wybrano go MVP meczu.

"Stanowił stałe zagrożenie"

Jeszcze wyżej, bo na "9" Cash zasłużył zdaniem birminghammail.co.uk. Dziennikarze zamieścili też krótkie uzasadnienie. "Polak strzelił pierwszego gola w tym spotkaniu. Popisał się precyzyjnym strzałem obok Rayi na dalszy słupek. A stało się to niespełna 10 minut po innej, podobnej próbie Polaka. Wówczas Rice zablokował atak. Cash stanowił stałe zagrożenie na rozegraniu, a także imponował czujnością w defensywie" - czytamy. Warto dodać, że nikt nie dostał od tej redakcji wyżej bądź takiej samej noty. Zdaniem dziennikarzy Polak był absolutnie najlepszy.

Teraz przed Aston Villą mecz Ligi Europy. Już w czwartek 11 grudnia zmierzy się z FC Basel. Obecnie plasuje się wysoko w tabeli zbiorczej, bo na trzeciej lokacie. W pięciu spotkaniach uzbierała 12 punktów. Do gry w Premier League wróci w niedzielę 14 grudnia. Rywalem będzie West Ham United.