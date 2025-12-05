Superoferta dla Salaha! Może dołączyć do wielkich gwiazd

Liverpool sezon 2024/2025 zakończył zdobyciem mistrzostwa Anglii i to z przewagą aż dziesięciu punktów nad drugim Arsenalem. Dlatego nikt nie spodziewał się, że kolejna kampania będzie aż tak trudna dla The Reds, którzy po 14. kolejkach zajmują w tabeli dopiero dziewiątą lokatę. Cięgi za taki stan rzeczy w mediach zbiera Slot, ale trudno nie zauważyć, że liderzy zespołu także znacznie obniżyli loty. Do tego grona zalicza się też Salah, który w 19. spotkaniach tego sezonu na wszystkich frontach zdobył tylko 5 goli i zaliczył 3 asysty. Dla porównania, w ubiegłym sezonie w 52 meczach do siatki trafił 34 razy, a do tego dołożył 23 asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto winny kryzysowi Legii? Kosecki: Za mało odpowiedzialności ponoszą piłkarze

Salah w Arabii Saudyjskiej? Chętne dwa kluby

Jakby tego było mało, Salah przesiedział na ławce cały mecz 13. kolejki Premier League z West Hamem (2:0). Z pozycji obserwatora boiskowych wydarzeń rozpoczął także kolejne spotkanie z Sunderlandem (1:1), choć na początku drugiej połowy pojawił się na boisku. Takie decyzje Slota sprawiły jednak, że plotki na temat potencjalnego odejścia Salaha z Liverpoolu tylko przybrały na sile.

Jak donosi brytyjski "The Telegraph", Egipcjaninem zainteresowane są dwa kluby z Arabii Saudyjskiej. Tą bardziej prawdopodobną opcją jest Al-Hilal, jeden z najlepszych klubów Saudi Pro League, od tego sezonu prowadzony przez Simone Inzaghiego. Salah w szatni znalazłby też dawnych kolegów z zespołu, gdyż w Al-Hilal występują Darwin Nunez, Joao Cancelo i Theo Hernandez.

Kolejną drużyną chętną na usługi Salaha ma być Al Qadsiah. To znacznie mniej utytułowany zespół, ale w jego składzie można znaleźć chociażby byłego gracza Realu Madryt, Nacho czy Mateo Reteguia, do niedawna błyszczącego w Atalancie Begramo.

Mohamed Salah występuje w Liverpoolu od 2017 roku. W tym czasie zagrał dla klubu 420 razy, zdobył 250 goli i zaliczył 116 asyst. Jego kontrakt w Anglii wygasa w czerwcu 2027 roku.