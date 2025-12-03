To była 95. minuta, gdy złożył się do przewrotki w hicie. "Nieprawdopodobne"

Premier League wkroczyła w najbardziej intensywną fazę sezonu. Grudzień od dawna jawi się jako maraton meczów dla angielskich klubów. 14. kolejka zmagań rozgrywana jest na środku tygodnia. We wtorek odbyły się trzy mecze. Everton wygrał na wyjeździe z Bournemouth (1:0), a Manchester City także w delegacji pokonał Fulham (5:4). Spektakularny był koniec meczu na St. James's Park, gdzie Newcastle United podejmowało Tottenham.

Niebywałe co zrobił kapitan Tottenhamu. Przecież jest obrońcą

To była piąta minuta doliczonego czasu gry, gdy komentujący spotkanie na antenie Canal+Sport Marcin Rosłoń krzyknął: "coś nieprawdopodobnego". I rzeczywiście to, co zdarzyło się chwilę wcześniej na murawie stadionu było niezwykłe. Środkowy obrońca gości Cristian Romero, który zresztą wcześniej zdobył już gola, złożył się do rozpaczliwej przewrotki. Piłka po jego strzale skozłowała i wpadła do siatki, a Aaron Ramsdale nie zdążył interweniować.

Tottenham rzutem na taśmę zapewnił sobie remis, co dla gospodarzy z Newcastle było o tyle bolesne, że wcześniej dwukrotnie obejmowali prowadzenie. Gole Nicka Woltemade i Anthony'ego Gordona na nic się jednak zdały. Dublet argentyńskiego stopera sprawił, że to goście mogli świętować.

27-letni obrońca, który - po tym jak z klubu odszedł Heung-min Son - od tego sezonu jest kapitanem Tottenhamu, w przeszłości przejawiał już inklinacje do stwarzania zagrożenia pod bramką rywala. W sezonie 2023/24 zdobył pięć ligowych goli. Łącznie w 139 meczach dla Tottenhamu strzelił 10 goli.

Kibice Tottenhamu mogli się ucieszyć choć na chwilę, bowiem w tabeli sytuacja zespołu Thomasa Franka nadal wygląda nieciekawie. 11. miejsce i pięć punktów straty do czwartej Aston Villi to wynik rozczarowujący. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Newcastle, które okupuje 13. miejsce, mając tyle samo punktów co Tottenham, ale gorszy bilans bramkowy.