Szalony mecz w Anglii! Dziewięć goli. Haaland pobił rekord legendy

Erling Haaland to absolutna maszynka do strzelania goli. To zdanie, które regularnie pojawiało się w kontekście Norwega, gdy wcześniej grał w Red Bullu Salzburg i Borussii Dortmund, a także, gdy występuje w barwach Manchesteru City. Przed wtorkowym starciem Manchesteru City z Fulham Haaland miał 99 goli na poziomie Premier League. Wystarczyło 17 minut, by Haaland znalazł się w "Klubie 100". Wtedy Jeremy Doku dośrodkował piłkę w pole karne rywala, a Haaland uderzył pod poprzeczkę i dał prowadzenie zespołowi Pepa Guardioli.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Haaland lepszy od legend Premier League. Szalony mecz na Craven Cottage

Haaland strzelił 100 goli w Premier League i dokonał tego szybciej od wielu legend angielskiej piłki. Dotychczasowym rekordzistą był Alan Shearer, który strzelił 100 goli w 124 meczach. W dalszej kolejności w tej klasyfikacji znajdują się Harry Kane (141 meczów), Sergio Aguero (147 meczów) i Thierry Henry (160 spotkań).

W 37. minucie Haaland asystował przy trafieniu Tijjaniego Reijndersa, a Man City prowadziło 2:0. Po pierwszej połowie było 3:1 dla Manchesteru City, a do bramki trafili jeszcze Phil Foden i Emil Smith-Rowe. Wydawało się, że w 54. minucie jest już po wszystkim, bo Manchester City wygrywał aż 5:1, a Haaland zaliczył kolejną asystę, tym razem przy golu na 4:1.

Od 54. minuty Fulham rzuciło się w pogoń za rywalem. Trzy minuty po golu na 1:5 Gianluigi Donnarumma został pokonany przez Alexa Iwobi. Potem Samuel Chukwueze, a więc zawodnik wypożyczony z Milanu, ustrzelił dublet i było już 4:5. W 83. minucie Chukwueze upadł w polu karnym Manchesteru City po faulu Nico O’Reilly'ego, ale sędziowie nie przyznali rzutu karnego dla Fulham.

W samej końcówce bohaterem Man City został Josko Gvardiol. Chorwat wybił piłkę z linii bramkowej, gdy Josh King wbiegł przed O'Reilly'ego i uderzył na bramkę rywala.

Zobacz też: Koszmar Lewandowskiego w 36. minucie hitu z Atletico! Niebywałe, co zrobił

W ten sposób Manchester City zdobył komplet punktów i awansował na drugie miejsce w tabeli Premier League z 28 punktami i traci dwa do prowadzącego Arsenalu, który zagra w środę z Brentfordem. Fulham pozostanie na 15. miejscu z 17 punktami i ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Dzięki bramce przeciwko Fulham Haaland ma już 15 trafień w tym sezonie Premier League i powiększa przewagę w klasyfikacji strzelców. Tuż za nim jest Igor Thiago z Brentford i Jean-Philippe Mateta, którzy mają odpowiednio po jedenaście i siedem goli.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU