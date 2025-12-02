Zatrzymali go na lotnisku tuż przed wylotem z kraju. Grał w reprezentacji w latach 2010-2019

Ze względów prawnych policja oraz media nie ujawniły danych oskarżonego mężczyzny. "The Sun" napisał wyłącznie, że: - "Podejrzany, który w latach 2010-2019 grał w drużynie Trzech Lwów, został zatrzymany na lotnisku Stansted w następstwie oskarżeń wysuniętych przez byłą partnerkę".

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o kapitanie Legii: Był niesamowity, miał jaja ze stali

Według anonimowego źródła, na które powołuje się gazeta, mężczyzna został zatrzymany tuż przed wylotem z kraju przez straż graniczną podczas kontroli paszportowej.

"Podejrzany, który w latach 2010-2019 grał w reprezentacji Anglii, miał zostać zamknięty w celi do czasu przybycia jego adwokata i detektywów, którzy mieli go przesłuchać. Przetrzymywano go przez kilka godzin, po czym zwolniono za kaucją w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie. Aresztowanie na lotnisku wywołało zamieszanie, ponieważ wiadomo, że mężczyzna brał ostatnio udział w wydarzeniach publicznych" - opisał sprawę "The Sun".

Policja z Essex, która udała się na lotnisko w celu aresztowania podejrzanego, poinformowała, że został on zwolniony za kaucją do czasu przeprowadzenia dalszego dochodzenia, czyli do lutego 2026 roku.

Kobieta, która oskarżyła piłkarza o gwałt, kilka tygodni temu wniosła na niego skargę, która poskutkowała wszczęciem w tej sprawie śledztwa przez policję. Poszkodowana twierdziła, że do zabronionego czynu doszło w trakcie ich związku.

Jak poinformował "The Sun": - "W międzyczasie [gdy dokonywano aresztowania podejrzanego - dop. red.] osoba składająca skargę została przesłuchana przez specjalistów od przestępstw seksualnych i zaoferowano jej poradnictwo i wsparcie".

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.