Gruchnęły sensacyjne wieści o Kloppie! Szykuje się wielki powrót?

Arne Slot został trenerem Liverpoolu przed sezonem 2024/25. Nie miał łatwego zadania. Musiał wejść w buty Juergena Kloppa, który prowadził "The Reds" w latach 2015-2024. Slot w inauguracyjnym sezonie poradził sobie bardzo dobrze, zdobywając z klubem mistrzostwo Anglii. Również obecna kampania rozpoczęła się świetnie dla klubu z Anfield. Nic nie zapowiadało tego, że nadciąga potężny kryzys.

Klopp wróci do Liverpoolu? Co za wieści

Od końcówki września "The Reds" są jednak nie do poznania. Z ostatnich dwunastu meczów Liverpool przegrał aż dziewięć. Po porażce z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów (1:4) czara goryczy się przelała. Działacze zorganizowali w klubie nadzwyczajne spotkanie, na którym podjęto decyzję ws. przyszłości Slota.

Angielskie media nie mają wątpliwości, iż szkoleniowiec otrzymał ostatnią szansę i zarazem ostrzeżenie. Jeśli w dwóch najbliższych spotkaniach Premier League przeciwko West Hamowi i Sunderlandowi Liverpool nie zdobędzie kompletu sześciu punktów, to Slot pożegna się z posadą.

Wydawało się, że w przypadku zwolnienia działacze mistrzów Anglii nie mają planu awaryjnego, ale "The Sun" informuje, że mogłoby dojść do wielkiego powrotu do klubu. Liverpool zamierza ściągnąć Kloppa, który jest obecnie dyrektorem ds. piłki nożnej w Red Bullu. Niemiec miałby poprowadzić ukochany przez siebie klub do końca sezonu. W trakcie pierwszej kadencji na Anfield Klopp wygrał wszystkie możliwe trofea na czele z mistrzostwem Anglii i Ligą Mistrzów.

Liverpool marzy o Enrique

Po zakończeniu obecnego sezonu Liverpool zamierza się rozejrzeć za kolejnym szkoleniowcem. "The Sun" podaje, że w klubie marzą o zatrudnieniu Luisa Enrique, który spośród wielkich zespołów sprawdził się nie tylko w Barcelonie, ale przede wszystkim w Paris Saint-Germain, z którym wygrał w tym roku Ligę Mistrzów.

Ostatnie wyniki są dla działaczy i kibiców mistrza Anglii niezwykle frustrujące, ale widać, że klub stara się zachowywać spokój i teraz pozostaje tylko czekać na rozwój wydarzeń.

