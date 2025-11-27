Liverpool podjął decyzję ws. trenera. Wszystko jasne

W poprzednim sezonie - pierwszym z Arne Slotem u steru - Liverpool wywalczył mistrzostwo Anglii. "The Reds" byli także głównymi faworytami do triumfu w obecnej kampanii. Zaczęli ją zresztą bardzo dobrze i nic nie wskazywało na to, że drużynę dopadnie tak potężny kryzys. Tymczasem 27 września Liverpool przegrał na wyjeździe mecz ligowy z Crystal Palace i od tamtego momentu ekipa Slota prezentuje się koszmarnie.

Tylko wtedy Slot nie zostanie zwolniony

Liverpool z ostatnich dwunastu spotkań (wliczając to rozegrane z Crystal Palace) przegrał aż dziewięć i wygrał trzy. Tak złych rezultatów nie pamięta żaden zagorzały fan klubu z Anfield. Szczególnie trzy minione mecze przelały czarę goryczy. W starciach z Manchesterem City, Nottingham Forest i PSV Eindhoven "The Reds" strzelili jednego gola i stracili aż dziesięć. Oczywiście wszystkie te pojedynki zakończyły się porażkami.

Po środowej przegranej z PSV w Lidze Mistrzów działacze Liverpoolu nie wytrzymali. Zwołali nadzwyczajne posiedzenie w klubie. W angielskich mediach coraz częściej mówi się o zwolnieniu Slota, bo na ten moment nie widać, by Holender miał pomysł na naprawę sytuacji.

Jak poinformował na platformie X profil Indykaila News, Slot otrzymał od władz klubu ostatnie ostrzeżenie. Przyszedł czas na finałową szansę, by odmienić losy Liverpoolu. Co musi się stać, by Holender utrzymał stanowisko?

Indykaila News wskazuje, że Liverpool musi zdobyć sześć punktów w dwóch kolejnych spotkaniach Premier League.

Z kim zmierzy się Liverpool?

Zapaść Liverpoolu to chyba jedna z największych tajemnic ostatnich lat, biorąc pod uwagę ekipy z najmocniejszych lig. W najbliższym czasie mistrzowie Anglii zagrają na wyjeździe z West Hamem (30 listopada) oraz podejmą Sunderland (3 grudnia).

Tylko sześć punktów ratuje Slota, ale też na ten moment trudno powiedzieć, czy Liverpool ma przygotowaną alternatywę na wypadek zwolnienia Holendra.

